Когда и как зарегистрироваться на НМТ: пошаговая инструкция для выпускников
Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте начинается 3 апреля и продлится до 3 мая. Все выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения Украины в этом году, должны сдать этот тест. Также он нужен при поступлении в некоторые зарубежные университеты.
О том, как зарегистрироваться на мультитест рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.
Когда и как зарегистрироваться на НМТ
Выпускникам нужно создать персональные кабинеты на вебсайте УЦОКО. Функция для регистрации станет доступной с 3 апреля.
Как создать персональный кабинет:
- внесите личные данные и информацию по участию в НМТ;
- загрузите в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
- подтвердите желание поучаствовать в НМТ;
- отправьте внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;
- сформируйте Сертификат НМТ в 2023 году.
Какие документы нужны для регистрации
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляется регистрация для участия в НМТ;
- Документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места обучения, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для выпускников этого года), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- Документ, подтверждающий внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП): карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.
Дополнительные нюансы
Поскольку в этом году на мультитестировании обязательны два предмета - украинский язык и математика, то они автоматически уже указаны при регистрации. Выбрать можно только третий предмет - один из этого перечня: история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия.
До 7 мая в персональном кабинете можно изменять следующую информацию:
- предмет дополнительного блока, по которому поступающий желает пройти тестирование;
- населенный пункт, где он будет находиться в дни проведения НМТ;
- потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.
После регистрации от УЦОКО поступит номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией. Тогда абитуриент сможет зайти в персональный кабинет.
Подтверждением регистрации на НМТ есть Сертификат. Его можно будет сформировать не позднее чем через 7 календарных дней после передачи данных.
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