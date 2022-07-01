Бюджетна смакота з кабачків: ви більше не будете їх смажити

Кабачки - універсальний овоч, з якого готують все що завгодно - від супів до пирогів. Пропонуємо вам бюджетний варіант легкої і пікантної закуски - кабачковий рулет.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Для начинки:
Скріншот: Рулет з кабачків
Натріть кабачки на тертці. Додайте 0,5 ч. л. солі, перемішайте і залиште на 5 хвилин.
Відіжміть рідину з кабачків. Додайте яйця, сметану і борошно. Перемішайте до однорідності.
Викладіть на пергамент і випікайте 15 хвилин при температурі 200 градусів.
Натріть плавлені сирки на тертці. Подрібніть часник. Додайте майонез за смаком.
Тонко наріжте помідор. Змастіть остиглий корж з кабачків нашою масою з сирків, часнику і майонезу, викладіть шматочки помідорів, скрутіть в рулет.
Загорніть рулет в харчову плівку і покладіть в холодильник на 1 годину.
Наріжте на порційні шматочки.
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