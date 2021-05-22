Шашлик не можна поєднувати з цими продуктами, щоб не нашкодити здоров'ю
Шашлик на природі люблять посмажити багато українців, особливо, коли за вікном тепла погода, а на календарі вихідний. Страва сама по собі є важкою, тому важливо подумати про гарнір, з яким її поєднувати, оскільки деякі продукти категорично не підходять до шашлику.
Про це в Instagram розповіла дієтолог Наталія Макієнко.
З якими продуктами не можна поєднувати шашлик
Дієтолог каже, що червоне м'ясо не можна заїдати хлібом, картоплею, лавашем та іншими продуктами з великим вмістом крохмалю.
У маринад для шашлику не можна додавати майонез, кефір і будь-яку іншу молочну продукцію.
Ідеальні поєднання і маринади для шашлику
Для поліпшення травлення до шашлику найкраще підійдуть овочі і будь-яка зелень.
Рецепт маринаду для білого (червоного) м'яса
Додайте в м'ясо багато цибулі, залийте мінеральною водою з газом або лимоном, сіль і перець. Добре все перемішайте руками з м'ясом, щоб цибуля дала сік, і залиште маринуватися хоча б години за три, а краще - на ніч.
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Маринад для шашлику з риби
Візьміть соєвий соус, оливкову олію, трави, спеції, часник (за бажанням). Все перемішайте і промаринуйте протягом 15-30 хвилин максимум до початку готування.
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Як замаринувати морепродукти для гриля
На 300-400 г морепродуктів візьміть 30 мл рафінованої оливкової олії, 1 ст. л. суміші спецій з чебрецю, орегано і розмарину, сіль і перець за смаком. Маринувати потрібно не більше 15 хвилин.
Раніше ми писали, з якими алкогольними напоями не можна поєднувати різні види шашлику, так як наслідки можуть бути непередбачуваними.
Також лікарі розповіли, який маринад для шашлику є небезпечним, так як при смаженні виділяються канцерогени.