Як швидко вивести алкоголь з організму: корисні поради для водіїв

Алкоголь з організму чоловіка виводиться в середньому 0,1 проміле на годину, з крові жінки – близько 0,9 проміле на годину. Це формула, на думку вчених, дуже приблизна, оскільки залежить від віку, маси тіла та інших факторів.

Ще одним важливим фактором може стати міцність алкоголю і його кількість. 100 мл коньяку з 70-кілограмового чоловіка можуть вийти за 5 годин, а ось 300 мл – будуть виводитися 26 годин.

Для прискорення цього процесу зазвичай використовують медичні препарати, народні методи, спеціальне харчування і фізичні навантаження.

Які методи можуть допомогти прискорити цей процес

1. Газована вода з лимоном і вітаміни групи в (виводять токсин ацетальдегід). Обов'язково потрібна консультація медика.

2. Пити дуже багато рідини з сечогінними засобами, щоб створити своєрідний ефект промивання організму. Потрібна консультація з лікарем.

3. Пропотіти. Для цього можна застосувати щадні методи у вигляді теплої ванни, легких фізичних навантажень. Важливо! Не можна перевантажувати серце! Частина токсинів при таких методах піде з потом.

4. Легкий масаж вушних раковин, ступень і кінчика носа.

5. Викликати блювоту. Цей спосіб дуже неприємний, але він спрацює, якщо алкоголю було багато і недавно – він не встиг потрапити в кров.

6. Лимон. Можна з'їсти пару часточок, випити склянку соку. Закушувати або запивати не можна.

7. Холодний душ або сніг. Такі процедури підсилюють кровотік, і алкоголь виводиться з організму набагато швидше. Паралельно потрібно приймати багато води.

8. Чай. В ідеалі - міцний чорний чай або чорна кава після очищення шлунка, щоб швидше прийти до тями.

9. Рот можна обполоснути газованою водою, пожувати зубну пасту або листя м'яти.

10. Подихати свіжим повітрям на вулиці. Це збільшить приплив кисню в організм.

11. Клізма. Організм варто прочищати відразу з двох сторін.

12. Прийняти аскорбінку з розрахунку 70 кг маси тіла на 2,5 г.

13. Через 15 хвилин прийняти вітамін В1 (10 мл)

14. Понюхати нашатирний спирт, якщо присутній легке запаморочення.

15. Препарати, які стимулюють активну роботу печінки, оскільки саме вона відповідає за те, з якою швидкістю людина тверезіє.

16. Жирна їжа. Цей метод підходить для людей, у яких немає проблем зі шлунком. Така їжа вбере в себе частину шкідливих токсинів.

17. Спортивний напій. Допоможе відновити водний баланс, додасть потрібну кількість вітамінів і мінералів.

18. Вживання легких продуктів. Вони сприяють насиченню організму, нейтралізують частково дію алкоголю, але при цьому не перевантажують.

19. Сорбент. Вони візьмуть на себе основний удар токсинів, але тільки при прийомі відразу після вживання алкоголю.

20. Розсіл з квашеної капусти. Цей напій допомагає вивести алкоголь з організму і замінює його на звичайну воду.

Важливо! Не варто вживати екстрених заходів, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які лікарські препарати.

Дані рекомендації допомагають швидше вивести алкоголь з організму, але не варто сідати за кермо відразу через кілька годин.