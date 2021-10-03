Как быстро вывести алкоголь из организма: полезные советы для водителей

Алкоголь из организма мужчины выводится в среднем 0,1 промилле в час, из крови женщины – около 0,9 промилле в час. Это формула, по мнению ученых, очень приблизительная, так как зависит от возраста, массы тела и других факторов.

Еще одним важным фактором может стать крепость алкоголя и его количество. 100 мл коньяка из 70-килограммового мужчины могут выйти за 5 часов, а вот 300 мл – будут выводиться 26 часов.

Для ускорения этого процесса обычно используют медицинские препараты, народные методы, специальное питание и физические нагрузки.

Какие методы могут помочь ускорить этот процесс

1. Газировка с лимоном и витамины группы В (выводят токсин ацетальдегид). Обязательно нужна консультация медика.

2. Пить очень много жидкости с мочегонными средствами, чтобы создать своеобразный эффект промывки организма. Нужна консультация с врачом.

3. Пропотеть. Для этого можно применить щадящие методы в виде теплой ванной, легких физических нагрузок. Важно! Нельзя перегружать сердце! Часть токсинов при таких методах уйдет с потом.

4. Легкий массаж ушных раковин, ступней и кончика носа.

5. Вызвать рвоту. Этот способ очень неприятный, но он сработает, если алкоголя было много и недавно – он не успел попасть в кровь.

6. Лимоны. Можно съесть пару долек, выпить стакан сока. Закусывать или запивать нельзя.

7. Холодный душ или снег. Такие процедуры усиливают кровоток, и алкоголь выводится из организма намного быстрее. Параллельно нужно принимать много воды.

8. Чай. В идеале – крепкий черный чай или черный кофе после очистки желудка, чтобы быстрее прийти в себя.

9. Рот можно ополоснуть газировкой, пожевать зубную пасту или листья мяты.

10. Подышать свежим воздухом на улице. Это увеличит приток кислорода в организм.

11. Клизма. Организм стоит прочищать сразу с двух сторон.

12. Принять аскорбинку из расчета 70 кг массы тела на 2,5 г.

13. Через 15 минут принять витамин В1 (10 мл)

14. Понюхать нашатырный спирт, если присутствует легкое головокружение.

15. Препараты, которые стимулируют активную работу печени, так как именно она отвечает за то, с какой скоростью человек трезвеет.

16. Жирная пища. Этот метод подходит для людей, у которых нет проблем с желудком. Такая пища впитает в себя часть вредных токсинов.

17. Спортивный напиток. Поможет восстановить водный баланс, добавит нужное количество витаминов и минералов.

18. Употребление легких продуктов. Они способствуют насыщению организма, нейтрализуют частично действие алкоголя, но при этом не перегружают.

19. Сорбенты. Они возьмут на себя основной удар токсинов, но только при приеме сразу после употребления алкоголя.

20. Рассол из квашеной капусты. Этот напиток помогает вывести алкоголь из организма и заменяет его на обычную воду.

Важно! Не стоит принимать экстренные меры, если у вас есть проблемы со здоровьем. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать любые лекарственные препараты.

Данные рекомендации помогают быстрее вывести алкоголь из организма, но не стоит садиться за руль сразу через несколько часов.