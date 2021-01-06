Українцям розповіли, скільки проміле алкоголю дозволено для водіння авто

Скільки проміле алкоголю дозволено водієві в Україні (фото: pixabay.com)

В Україні вміст алкоголю в крові не повинен перевищувати 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ - це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле - це відсоток, тільки в 10 разів менше (1% - це 10 ‰).

За загальноприйнятою у світі класифікацією, 0,2 ‰ - це практично нульова, самий легкий ступінь сп'яніння. Його ще називають доклінічним, безсимптомним. Така кількість алкоголю в організмі не відображається на людині і не проявляється у зовнішніх ознаках. Про це повідомляє Auto24.

Таку дозу алкоголю в крові можна виявити лише за допомогою вимірювальних приладів - в лабораторних умовах або поліцейськими алкотестерами-драгерами.

Може складеться враження, що 0,2 проміле алкоголю дозволяють водієві випити хоча б чарочку. Теоретично це так, але є безліч нюансів. Все залежить від організму людини і від того, яка в нього швидкість виведення спирту.

Це також може залежати від багатьох факторів. Наприклад, від того, чи була людина голодна, чи вона закушувала, чи не хворіє, чи не приймає якихось ліків і т. д. Тому баланс часто знаходиться на кордоні 0,2 ‰. Заздалегідь не можна вгадати "набрав" ти після 0,5 літрів пива 0,19 ‰ або 0,21 ‰.

У цілому ряді країн також встановлений не нульовий поріг нетверезості водія. Це пов'язано з тим, що алкотестер може дати похибку, крім того, у людини в крові може бути трохи спирту навіть якщо вона нічого не приймала.

Допустима норма алкоголю в крові на рівні 0,2 проміле встановлена також у країнах Скандинавії, Прибалтики та Китаї. У Росії трохи більше - 0,3 ‰.

Вищі значення - 0,3-0,5 ‰ встановлені в Німеччині, 0,5 ‰ - у більшості країн Європи, 0,8 ‰ - у Великобританії і 0,4-0,8 ‰ - в США, 0,8 ‰ - у Канаді. Це можна пояснити культурними і гастрономічними особливостями місцевих жителів.

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