Як швидко прибрати в будинку до Нового року: лайфхаки, які реально працюють

Як швидко прибрати будинок

Зробити туалет блискучим

Плями на унітазі можуть неабияк зіпсувати настрій, як господарям житла, так і їхнім гостям. Тому, щоб усунути "непорозуміння" фахівці рекомендують відкласти їдкий відбілювач, а взяти пляшку кока-коли. Вона допоможе забрати жовті плями з унітаза.

Потрібно вилити пляшку в унітаз так, щоб рідина покрила всю поверхню та залишити на кілька годин. Далі потріть унітаз йоршиком і злийте воду.

Вапняний наліт в душі

Неприємно приймати душ, коли лійка в ньому вже покрилася вапняним нальотом. Однак, аби зробити його блискучим, потрібен оцет.

Зокрема, потрібно зняти лійку та змочити в мисці з оцтом та залишіть на деякий час. Згодом ваша душова лійка повернеться до свого сяючого блиску.

Позбутися цвілі

Часто у душі з'являється цвіль. Цьому сприяє вологе повітря у кімнаті. Роблячи прибирання, слід звернути увагу на фіранку в душі. Якщо на ній утворились грибки, то варто просто випрати в пральній машинці. Однак, в пральний порошок необхідно додати соду.

Прочистити стоки

Оцет та сода чудово допоможуть очистити стоки. Потрібно висипати в каналізацію чашку соди й залишити її там на дві-три хвилини. Далі необхідно налити туди чашку оцту.

Суміш почне шипіти, залишити її в каналізації на годину. Після цього злийте гарячу воду в каналізацію, щоб позбутися згустків волосся і сміття.

Ідеально чисте дзеркало

Для початку заваріть чашку чаю та дайте йому охолонути. Потім перелийте рідину в розпилювач і бризкайте ним на дзеркало.

Експерти кажуть, що чай із поверхні слід видалити ганчіркою.

Зазначається, що чай містить дубильні кислоти, які легко проникають крізь жир та бруд.