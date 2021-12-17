Как быстро убрать в доме до Нового года: лайфхаки, которые реально работают

Как быстро убрать дом

Сделать туалет блестящим

Пятна на унитазе могут изрядно испортить настроение хозяевам жилья, так и их гостям. Поэтому, чтобы устранить "недоразумение", специалисты рекомендуют отложить едкий отбеливатель, а взять бутылку кока-колы. Она поможет забрать желтые пятна с унитаза.

Нужно вылить бутылку в унитаз так, чтобы жидкость покрыла всю поверхность и оставить на несколько часов. Далее потрите унитаз ершиком и слейте воду.

Известковый налет в душе

Неприятно принимать душ, когда лейка в нем уже покрылась известковым налетом. Однако, чтобы сделать его блестящим, нужен уксус.

В частности, нужно снять лейку и смочить в миске с уксусом. Оставьте на некоторое время. Со временем ваша душевая лейка вернется к своему сияющему блеску.

Избавиться от плесени

Часто в душе появляется плесень. Этому способствует влажный воздух в комнате. Делая уборку, следует обратить внимание на занавеску в душе. Если на ней образовались грибки, то стоит просто постирать в стиральной машинке. Однако, в стиральный порошок необходимо добавить соду.

Прочистить стоки

Уксус и сода прекрасно помогут очистить стоки. Нужно высыпать в канализацию чашку соды и оставить ее там на две - три минуты. Далее необходимо налить туда чашку уксуса.

Смесь начнет шипеть, оставить ее в канализации на час. После этого слейте горячую воду в канализацию, чтобы избавиться от сгустков волос и мусора.

Идеально чистое зеркало

Для начала заварите чашку чая и дайте ему остыть. Затем перелейте жидкость в распылитель и брызгайте им на зеркало.

Эксперты говорят, что чай с поверхности следует удалить тряпкой.

Отмечается, что чай содержит дубильные кислоты, которые легко проникают сквозь жир и грязь.