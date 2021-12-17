Як швидко зробити м'яким вершкове масло: легкі способи розморожування за 5 хвилин

Якісне вершкове масло в холодних температурах стає дуже твердим і його майже неможливо намазати на бутерброд. А деякі господині люблять зберігати таке масло в морозильній камері.

Як можна швидко зробити вершкове масло м'яким або розморозити – читайте нижче.

Зберігати вершкове масло в морозилці можна, так воно довше не псується і його можна купувати у великих кількостях.

Але часом нам потрібен шматочок масло дуже швидко - для приготування страви, для випічки або, щоб намазати його на шматочок хліба.

Наріжте на дрібні кубики

Найпростіший варіант - наріжте масло кубиками. Залиште на 10-15 хвилин при кімнатній температурі й масло стане набагато м'якше.

Натріть на тертці

Якщо вам потрібно вершкове масло для випічки, то найоптимальнішим варіантом стане терка. Візьміть необхідний вам шматочок за рецептом і натріть його на крупній тертці.

За 5 хвилин ви отримаєте вершкову масу, яку буде легко з'єднати з іншими інгредієнтами.

Парова лазня з зубочистками

Цей спосіб універсальний, але більш клопіткий. Наберіть воду в каструлю і нагрійте її.

Коли вода закипить, поверх каструлі поставте тарілку або перевернуту кришку. Зверху помістіть масло.

Масло можна порізати шматками або проткнути зубочистками в декількох місцях – для швидкого розморожування.

Підігрійте посуд

Якщо вам потрібен невеликий шматочок масла, то немає сенсу розморожувати весь шматок.

Відріжте необхідну кількість і покладіть на теплу тарілку або в теплу миску. Нагріти посуд можна над каструлею або в мікрохвильовці.

Розкачати качалкою

Можна розкачати великий шматок масла звичайною качалкою. Ви отримаєте лист з вершкового масла, який зручно використовувати.

Але пам'ятайте про те, що масло сильно прилипає і буде залишати сліди на дошці та самій качалці.

Використовуйте пергаментний папір, який можна після процедури просто викинути.