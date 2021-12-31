Як швидко приготувати овочі для Олів'є або іншого салату: вистачить й 20 хвилин

Варимо овочі

Поставте на вогонь дві каструлі з водою. Можна закип'ятити воду в чайнику і залити її в каструлю – так буде ще швидше. Коли вода закипить, додаємо в неї сіль з розрахунку ½ чайної ложки на літр води.

Чистимо картоплю і моркву. Цей же варіант підійде для буряка. Всі овочі можна чистити овочечисткою.

Добре миємо овочі, а потім нарізаємо окремо дрібними кубиками – картопля і морква. Овочі засипаємо в окремі каструлі, разом їх варити не можна.

Щоб вони не розварилися, капніть у воду пару крапель лимонного соку або оцту. Зваряться вони дуже швидко - від 5 до 10 хвилин, залежить від сорту овочів.

Додаємо інші інгредієнти

Поки овочі варяться, відкривайте банку з зеленим горошком, поріжте солоні огірки та м'ясне (курка, шинка, ковбаса).

Картоплю відкиньте на сито, воду зливайте. Потім таку ж процедуру виконайте з морквою. Воду злийте в каструлю, де варилася картопля. Покладіть туди яйця і варіть їх 10 хвилин.

Овочам дайте час охолонути, потім насипайте в посуд для Олів'є. Яйця покладіть в миску з крижаною водою.

Коли яйця охололи, наріжте їх за допомогою спеціальної овочерізки або сіточки для овочів. А потім додавайте в салат. Заправляйте майонезом і відправте на пів години-годину в холодильник.

Експерти рекомендують цибулю класти в будь-який салат з майонезом тільки перед подачею на стіл, інакше салат дуже швидко зіпсується і буде гірчити.

Ще один секретний лайфхак, який зробить ваш Олів'є набагато смачніше

Додайте в салат один плавлений сирок. Натріть його на тертці та перемішайте з іншими інгредієнтами – це зробить ваш салат більш ніжним.