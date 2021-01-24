Як швидко порахувати вартість розмитнення авто: найпростіша формула

Розмитнення автомобіля зараз знову стає актуальною темою, через те, що у власників машин з іноземною реєстрацією знову виникли проблеми. У 2021 році їм доведеться заплатити дуже великі штрафи, які не звільняють їх від обов'язку вивезти за межі України або провести розмитнення.

Як повідомляється на порталі Avtomir, в суму розмитнення входить три основних компоненти – акциз, мито і ПДВ.

Акциз

Він розраховується за формулою – Ставка (базова) х К (двигун) х К (вік машини). Під ставкою тут мається на увазі базова – ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу.

Для машин з бензиновим двигуном 3000 куб. см – 50,0

З бензиновим двигуном понад 3000 куб. см – 100,0

З дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб. см – 75,0

З дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб. см – 150,0

К – двигун

Цей коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на 1000 куб. см.

К – вік

Цей коефіцієнт дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу до визначення ставки податку. Варто зазначити, що для нових транспортних засобів і засобів, які використовувалися до одного повного календарного року цей коефіцієнт дорівнює 1. Для транспортних засобів, які використовувалися понад 15 календарних років – дорівнює 15.

Мито

Воно становить 10% від ціни автомобіля, яка вказана в документах на транспортний засіб. У деяких випадках митниця може засумніватися в об'єктивності заявленої ціни та вимагати проведення експертизи. В результаті оцінювальна вартість автомобіля може істотно зрости. Але таке рішення можна оскаржити.

ПДВ

Він дорівнює 20% від суми акцизу, мита та ціни автомобіля.

Порахувати індивідуальну суму розмитнення автомобіля можна в цьому простому калькуляторі.

Раніше ми писали про те, що названі "живучі" авто, які можна сміливо купувати з великим пробігом.

А також ми писали про те, як розмитнити "євробляху", щоб не отримати штраф.