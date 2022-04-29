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Як швидко надати першу допомогу при опіках: ці знання можуть врятувати життя

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П'ятниця 29 квітня 2022 21:06
Як швидко надати першу допомогу при опіках: ці знання можуть врятувати життя Фото: Як надати першу допомогу при опіках (t me dsns_telegram)
Автор: Анна Шиканова

Першу допомогу при опіках повинні надавати кваліфіковані фахівці. Але в умовах війни часом медичну допомогу викликати не так вже й просто або ж у лікарів немає доступу в місця, де йдуть бойові дії.

У Національній службі здоров'я розповіли, як можна самостійно надати першу допомогу при опіках, поки до вас їдуть лікарі.

При значних опіках потрібно негайно зателефонувати на гарячу лінію 103. Поки медики їдуть - ізолюйте потерпілого від джерела опіку.

Якщо це електричний опік - переконайтеся, що джерело живлення вимкнено, перш ніж підходити до людини. Якщо одяг прилип до місця опіку – не намагайтеся його відірвати.

Переконайтеся, що людина дихає. Якщо це необхідно - починайте серцево-легеневу реанімацію.

Опік необхідно накрити марлею або чистою тканиною.

При незначних опіках постраждале місце потрібно охолодити. Потримайте цю ділянку під холодною проточною водою 10 хвилин.

Якщо це опік на обличчі - прикладіть зверху прохолодну вологу тканину, поки не настане полегшення. Якщо опік у роті - прикладіть кубики льоду.

Коли опік охолоне (тільки після цього) – нанесіть на шкіру лосьйон, наприклад, гель з алое вера або маслом какао. Вони допоможуть шкірі не пересихати.

Забинтуйте опік чистою пов'язкою, щоб захистити шкіру, але не перетягуйте.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, до кого можна звертатися під час війни за рецептами та лікуванням.

А також розповідали про те, як діяти при ураженні різними хімічними засобами.

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