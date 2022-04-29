Як швидко надати першу допомогу при опіках: ці знання можуть врятувати життя
Першу допомогу при опіках повинні надавати кваліфіковані фахівці. Але в умовах війни часом медичну допомогу викликати не так вже й просто або ж у лікарів немає доступу в місця, де йдуть бойові дії.
У Національній службі здоров'я розповіли, як можна самостійно надати першу допомогу при опіках, поки до вас їдуть лікарі.
При значних опіках потрібно негайно зателефонувати на гарячу лінію 103. Поки медики їдуть - ізолюйте потерпілого від джерела опіку.
Якщо це електричний опік - переконайтеся, що джерело живлення вимкнено, перш ніж підходити до людини. Якщо одяг прилип до місця опіку – не намагайтеся його відірвати.
Переконайтеся, що людина дихає. Якщо це необхідно - починайте серцево-легеневу реанімацію.
Опік необхідно накрити марлею або чистою тканиною.
При незначних опіках постраждале місце потрібно охолодити. Потримайте цю ділянку під холодною проточною водою 10 хвилин.
Якщо це опік на обличчі - прикладіть зверху прохолодну вологу тканину, поки не настане полегшення. Якщо опік у роті - прикладіть кубики льоду.
Коли опік охолоне (тільки після цього) – нанесіть на шкіру лосьйон, наприклад, гель з алое вера або маслом какао. Вони допоможуть шкірі не пересихати.
Забинтуйте опік чистою пов'язкою, щоб захистити шкіру, але не перетягуйте.
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