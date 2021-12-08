Названо лайфхак, який допоможе швидко очистити мікрохвильовку: треба лише 2 продукти

На відео жінка поділилася методом, який допоможе очистити мікрохвильову піч без набридливого тертя стінок та зайвої хімії.

Для очищення мікрохвильовки Мак’Колі пропонує взяти оцет та мило для посуду.

"У посуд, придатний для мікрохвильової печі, додайте білий оцет і мило для посуду. Поставте місткість у мікрохвильовку на 3 хвилини", – зазначила жінка.

Потім, як прилад вимкнеться, потрібно зачекати ще 5 хвилин. Зокрема, пара від суміші пом’якшить брудний наліт.

Далі потрібно ганчіркою протерти піч всередині. Зазначається, що бруд з легкістю відмиється.