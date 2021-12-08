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Назван лайфхак, который поможет быстро очистить микроволновку: нужно всего 2 продукта

Автор: Татьяна Самарук

Блогер Каролина Мак'Коли поделилась лайфхаком, как она справляется с грязью на стенках микроволновки. Чтобы очистить прибор, австралийка не прилагает никаких усилий, и не использует очистительные жидкости.

Так, видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

На видео женщина поделилась методом, который поможет очистить микроволновую печь без надоедливого трения стенок и лишней химии.

Для очистки микроволновки Мак'Коли предлагает взять уксус и мыло для посуды.

"В сосуд, пригодный для микроволновой печи, добавьте белый уксус и мыло для посуды. Поставьте емкость в микроволновку на 3 минуты", – отметила женщина.

Затем, как прибор выключится, нужно подождать еще 5 минут. В частности, пар от смеси смягчит грязный налет.

Далее нужно тряпкой протереть печь внутри. Отмечается, что грязь с легкостью отмоется.

@carolina.mccauley

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