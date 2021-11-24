ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як легко очистити чайник від накипу: дієвий лайфхак

Новость на русском →
Середа 24 листопада 2021 19:44
Як легко очистити чайник від накипу: дієвий лайфхак Як позбутися накипу в чайнику (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна господиня намагається вирішити проблему з накипом у чайнику. Зокрема, для того, щоб позбутися набридлого усім нальоту потрібен всього лиш один натуральний інгредієнт.

Так, господиня Ді Портер поділилася з підписниками групи "Cleaning & Organising Inspiration Australia", як вона швидко чистить свій електрочайник.

Господиня з Австрії розповіла, що для ефективного очищення посуду потрібен лише свіжий лимон.

Тому господиня рекомендує взяти 8 нарізаних шматочків лимона та покласти їх до чайника, залити водою до максимуму та кип'ятити.

Вона додає, що кип'ятити воду з лимоном потрібно довго.Зазначається що після того, як лимон достатньо прокип’ятиться, треба злити воду та кілька разів промити чайник під проточною водою.

Важливо що даний метод працює з пластиковими, нержавіючими, керамічними, електричними та кухонними чайниками.

Окрім того, можна використовувати вже вичавлені лимони.

Як легко очистити чайник від накипу: дієвий лайфхакЯк позбутися накипу в чайнику за допомогою лимону (фото: Ді Портер)

Раніше ми називали найнебезпечніші речі на кухні, від яких потрібно позбутися.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхак чайник накип
LITE
Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду
Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду