ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Квашена капуста цілими головками: рецепт українських крижівок

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 12:37
Квашена капуста цілими головками: рецепт українських крижівок Фото: Квашена капуста цілими головками (YouTube/Наші Бесаги)
Автор: Світлана Мащенко

Квашена капуста цілими головками чудово підходить для приготування голубців. Спробуйте зробити таку заготовку, і ваші голубці засмакують по-новому.

Рецепт з'явився на каналі YouTube Наші Бесаги.

Таку капусту обов'язково квасять в деяких регіонах України. Її називають крижівки чи крижавки. Квасять її зазвичай у жовтні і вона поступово сквашується за 1-2 місяці.

Нам знадобиться:

  • пізня капуста цілими головками середнього розміру,
  • вода, щоб залити повністю капусту,
  • сіль в пропорції пів літри солі на 10 літрів води,
  • ємність необхідного розміру.

Покрокове приготування

Обірвіть верхнє брудне і пошкоджене листя. Виріжте качан з кожної голівки.

Розчиніть сіль у воді.

Залийте капусту, накрийте гнітом, капуста має бути повністю у рідині.

Тримати діжку з капустою можна в прохолодному місці, але, якщо хочете швидшого сквашування, помістіть її в тепло (+20 градусів).

Коли капуста закваситься, її треба знову помістити в холод, щоб припинити процес сквашування.

Раніше ми писали, як заквасити капусту на зиму цілими шматочками, та ще й з бурячком.

Також читайте, як приготувати "засипану капусту".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя