Квашена капуста цілими головками: рецепт українських крижівок
Квашена капуста цілими головками чудово підходить для приготування голубців. Спробуйте зробити таку заготовку, і ваші голубці засмакують по-новому.
Рецепт з'явився на каналі YouTube Наші Бесаги.
Таку капусту обов'язково квасять в деяких регіонах України. Її називають крижівки чи крижавки. Квасять її зазвичай у жовтні і вона поступово сквашується за 1-2 місяці.
Нам знадобиться:
- пізня капуста цілими головками середнього розміру,
- вода, щоб залити повністю капусту,
- сіль в пропорції пів літри солі на 10 літрів води,
- ємність необхідного розміру.
Покрокове приготування
Обірвіть верхнє брудне і пошкоджене листя. Виріжте качан з кожної голівки.
Розчиніть сіль у воді.
Залийте капусту, накрийте гнітом, капуста має бути повністю у рідині.
Тримати діжку з капустою можна в прохолодному місці, але, якщо хочете швидшого сквашування, помістіть її в тепло (+20 градусів).
Коли капуста закваситься, її треба знову помістити в холод, щоб припинити процес сквашування.
Раніше ми писали, як заквасити капусту на зиму цілими шматочками, та ще й з бурячком.
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