Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Також в цей список входить Львівська область, в якій найбільше випадків COVID-19

До послаблення карантинних обмежень не готові Київ та 11 областей. Ці регіони не відповідають показникам МОЗ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Карантин не готові послаблювати Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу госпіталізовано 237 осіб через коронавірус, що є ще одним антирекордом.

Крім того, в країні другий день підряд більше 900 нових випадків коронавірусу, за останні 10 днів суттєво зріс показник захворюваності на COVID-19.

Зазначимо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не виключає можливість продовження дистанційного навчання у наступному навчальному році.

Додамо, з 26 червня у Київській області заборонили масові заходи, ресторани зобов'язали закриватися після 22:00, а також посилили контроль.

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Автор: Анастасия Рокитна