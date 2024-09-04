Зеленский отреагировал на удары по Львову и Кривому Рогу

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Львова и Кривого Рога в ночь на 4 сентября. Он подчеркнул, что российский террор нужно остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Он отметил, что во Львове в результате атаки погибли пять человек. Среди жертв - 14-летняя девочка.

"Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения", - написал глава государства.

Из-за российской атаки против Кривого Рога пострадали пять человек. Есть разрушение домов и гражданской инфраструктуры.

"На местах работают наши службы и делают все необходимое для ликвидации последствий атаки. Всем раненым оказывается необходимая помощь", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни.

"И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор следует остановить", - заявил президент Украины.

Фото: Зеленский показал фото последствий ударов по Львову (t.me/V_Zelenskiy_official)

Новость дополняется...