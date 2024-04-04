"Был сильный обстрел": Козловский впервые раскрыл детали тайной свадьбы

"Я просто подошел и сказал"

Как оказалось, певец и его избранница Юлия даже не думали жениться и никогда об этом не говорили. Но потом Козловский изменил свое мнение.

"Я понял, а как так, что у нас родится сын, мы столько времени вместе, какая будет фамилия у сына? Юля мыла посуду на кухне, я просто подошел и сказал, что 29 декабря у меня будет 20-летие творческой деятельности, и мы поженимся", - рассказал артист.

Это произошло тогда, когда любимая певца мыла посуду. Она просто сказала: "Хорошо". И после этого продолжила заниматься своими делами.

"Был сильный обстрел, мы не выспались в машине, сфотографировались, зашли в ЗАГС, расписались, даже возле ЗАГСа не сделали ни одной фотографии. После того встретились с друзьями, немного побыли с ними и поехали в торговый центр покупать кольца", - пояснил Козловский.

Козловский впервые стал отцом (скриншот)

"Не буду его бить"

Сейчас артист счастлив в отношениях. Он радуется появлению сына и даже знает, как будет его воспитывать.

"Я сегодня понимаю, что мой папа продолжается в моем сыне, я не могу сегодня плакать. Я, когда смотрю на своего сына, улыбаюсь. Могу сидеть часами, положить на руку, рассматривать, петь песни, рассказывать, что буду его охранять, и дам воспитание, которого у меня не было, что надо ценить жизнь, беречь женщин", - признался артист.

"Я его очень сильно люблю. Я никогда не буду его бить, меня ужасно мама била, папа один раз - я это запомнил. Мама была "плохим полицейским", ребенку надо быть другом. Я хочу, чтобы сын был джентльменом", – добавил он.

Козловский хочет, чтобы его ребенок стал достойным человеком, уважал свою страну и всегда говорил правду.

"Но я знаю, это будет абсолютная любовь, я его обожаю. До рождения сына я загадывал желание - "я, я, мне", сегодня, есть "мы, и для него", я хочу, чтобы он не слышал сирен и закончилась война", - признался певец.



