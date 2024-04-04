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"Був сильний обстріл": Козловський вперше розкрив деталі таємного весілля

Козловський розповів, як одружився (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Новина про те, що співак Віталій Козловський вперше став батьком, ошелешила його фанів. Але на цьому артист не зупинився. Він вперше розповів, як таємно одружився та що цьому передувало.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Козловський розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.

"Я просто підійшов і сказав"

Як виявилося, співак та його обраниця Юлія навіть не думали одружуватися та ніколи про це не говорили. Але потім Козловський змінив свою думку.

"Я збагнув, а як так, що у нас народиться син, ми стільки часу разом, яке буде прізвище у сина? Юля мила посуд на кухні, я просто підійшов і сказав, що 29 грудня у мене буде 20-річчя творчої діяльності, і ми одружимося", - розповів артист. 

Це сталося тоді, коли кохана співака мила посуд. Вона просто сказала: "Добре". І після цього продовжила займатися своїми справами.

"Був сильний обстріл, ми не виспані в машині, сфотографувалися, зайшли в РАЦС, розписалися, навіть біля РАЦСУ не зробили жодної фотографії. Після того зустрілися з друзями, трішки побули з ними і поїхали у торговельний центр купувати обручки", - пояснив Козловський.

Козловський вперше став батьком (скріншот)

"Не буду його бити"

Нині ж артист щасливий у стосунках. Він радіє появі сина й навіть вже знає, як буде його виховувати.

"Я сьогодні розумію, що мій тато продовжується у моєму сині, я не можу сьогодні плакати. Я, коли дивлюсь на свого сина, посміхаюся. Можу сидіти годинами, покласти на руку, роздивлятися, співати пісні, розповідати, що буду його охороняти, і дам виховання, якого у мене не було, що треба цінувати життя, берегти жінок", - зізнався артист. 

"Я його дуже сильно люблю. Я ніколи не буду його бити, мене страшенно мама била, тато один раз - я це запам'ятав. Мама була "поганим поліцейським", дитині треба бути другом. Я хочу, щоб син був джентльменом", - додав він.

Козловський хоче, аби його дитина стала гідною людиною, поважала свою країну й завжди говорила правду. 

"Але я знаю, це буде абсолютна любов, я його обожнюю. До народження сина я загадував бажання - "я, я, мені", сьогодні, є "ми, і для нього", я хочу, щоб він не чув сирен і скінчилась війна", - зізнався співак.


 

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