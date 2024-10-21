"Купил квартиру, планируем переезжать": дочь Поляковой рассекретила, чем занимается ее бойфренд

Маша Полякова, которая ранее высказывалась о своих заработках , теперь прокомментировала тему личной жизни. Известно, что старшая дочь Оли Поляковой состоит в отношениях, и она озвучила некоторые подробности на этот счет.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее комментарий для программы "Тур звездами" пишет об этом подробнее.

Маша Полякова рассказала о своем парне

Она отметила, что любимый работает в IT-сфере, однако не уточнила, чем именно он занимается. Более того, он уже успел приобрести собственную недвижимость, и в ближайшем будущем пара планирует туда переехать.

Также Полякова-младшая рассекретила, что уже знакома с родителями избранника, о они являются врачами. В то же время, парень Маши еще не знаком с ее звездной семьей.

"Мы с парнем уже восемь месяцев. Он купил квартиру и мы планируем переезжать к нему. Он работает в IT. Он пытался мне объяснить, чем именно занимается. Но я, честно говоря, ничего не поняла. С его родителями я уже давно знакома. У него классная семья врачей. Мои с его не знакомы", - сказала она.

Маша Полякова рассказала о своем парне (скриншот)

Напоследок блогерша и исполнительница отметила, что родители принимают ее выбор и относятся к ее отношениям нейтрально. Они позволяют ей, как сказала сама девушка, "набивать шишки" и учиться на своих ошибках.

"Они относятся нейтрально и говорят, что это мой выбор", - подчеркнула девушка.

Напомним, Маша Полякова родилась в браке Оли Поляковой с бизнесменом Вадимом Буряковским, с которым они вместе уже более 20 лет. Пара также воспитывает младшую дочь Алису, недавно вернувшуюся из Британии домой.

Маша Полякова, как известно, совмещает обучение в музыкальном колледже Беркли в Британии и получает музыкальное образование в Национальной музыкальной академии имени Чайковского. Здесь она учится на композитора.