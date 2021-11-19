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Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!

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П'ятниця 19 листопада 2021 11:12

Наживо 19 листопада обговоримо:

• Довгоочікуване розслідування Bellingcat. Хто винен у зриві спецоперації щодо затримання “вагнерівців”?

• Чи є при владі ворожі агенти?

• Як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова?

Гості студії:

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки України;

Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”, прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010);

Олександр Турчинов, голова Служби безпеки України (2005), секретар Ради національної безпеки та оборони України (2014-2019);

Роман Костенко, народний депутат, “Голос”, полковник Служби безпеки України;

Олексій Жмеренецький, народний депутат, “Слуга народу”, член ТСК Верховної Ради України у справі найманців ПВК "Вагнера";

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

Яніна Соколова Журналіст, телеведуча;

Володимир Гройсман, лідер партії “Українська стратегія Гройсмана”, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України;

Андрій Герус, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;

Олексій Кучеренко, народний депутат, “Батьківщина”, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;

Олексій Гончаренко, народний депутат, “Європейська Солідарність”;

Ігор Тинний, засновник та співвласник холдингу “Гідроенергоінвест – Акванова”;

Маріс Куніскіс, генеральний директор ДТЕК ВДЕ.

Обговоримо актуальні теми з гостями у «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Вони говорять, а вирішує народ.

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