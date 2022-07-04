"Фонд оборони країни" оголосив збір на 500 авто для ЗСУ
"Фонд оборони країни" оголосив збір на 500 вантажівок для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Зазначається, що фонд знайшов військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами, що потрібні армії зараз.
"Ми з вами вже збирали і на пікапи, і на безпілотники! Зараз ми маємо придбати вантажівки! Це надзвичайно посилить армію, дозволить забезпечити безперебійну логістику у підвозі боєкомплекту, тисяч літрів води та сотень тон їжі щодня! Вантажівки зроблять армію ще мобільнішою та здатною забезпечити себе всім необхідним швидко! Приєднуйтесь! Наша мета - зібрати швидко 100 мільйонів гривень, щоб забезпечити швидке виконання великого контракту", - йдеться у зверненні фонду.
Реквізити для переказу коштів фонду:
Одержувач: БО "БФ "ФОНД ОБОРОНИ КРАЇНИ"
IBAN: UA603220010000026002290000620
Банк: АТ "Універсал Банк" Україна, Київ, вул. Автозаводська, 54/19
ЄДРПОУ одержувача: 39809707
"Фонд оборони країни" - українська благодійна організація. Займається допомогою армії, медичним закладам та іншою діяльністю. Створена у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.