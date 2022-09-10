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Бурят-монгол, який захищає Україну, висловився про окупантів: "вже не буряти, а росіяни або манкурти"

Новость на русском →
Субота 10 вересня 2022 08:01
Бурят-монгол, який захищає Україну, висловився про окупантів: "вже не буряти, а росіяни або манкурти" Колаю РБК-Україна: боєць ЗСУ з Бурятії розповів про захист України від російських окупантів
Автор: Володимир Костирін

Боєць ЗСУ Олексій Васильєв - бурят-монгол родом з російського Улан-Уде, але в Україні проживає з 2009 року, і після початку повномасштабного вторгнення РФ захищає нашу країну від окупантів. Військовий відверто висловився про загарбників, серед яких чимало - представників його малої батьківщини.

Про це передає "Суспільне".

У бійця відразу два псевдо - Bush Junior та Улан-Уде. Олексій служить у 108 батальйоні 10 окремої гірсько-штурмової бригади на посаді стрільця-помічника гранатометника. Але на фронті в зоні бойових дій займався багатьом: "і дрони запускав, і на зв'язку був..."

"Ми захищали Київську область від самого початку, а у другу фазу ми поїхали на Схід", - розповів він.

Бурят-монгол, який захищає Україну, висловився про окупантів: &quot;вже не буряти, а росіяни або манкурти&quot;

Воїн ЗСУ Олексій Васильєв (фото: facebook.com/suspilne.ivanofrankivsk)

Зараз військовий після поранення, отриманого під час мінометних обстрілів, проходить реабілітацію після травми.

"У мене був такий випадок. Я пропав чи на тиждень, чи на два. Мене шукали. І от старшина дивиться на мене, каже: "О, Васильєв! А ми вже тебе у "двохсоті" записали". Я такий стою, думаю: "Ну нормально. Ось я, а ви мене вже у "двохсоті" записали", - згадує він.

Бурят-монгол, який захищає Україну, висловився про окупантів: &quot;вже не буряти, а росіяни або манкурти&quot;

Олексій Васильєв на фронті з початку повномасштабної війни РФ проти України (фото: facebook.com/djbushjr)

Висловився Олексій і про бурятів, військовослужбовців ЗС РФ, які у складі окупаційних військ прийшли в Україну.

"Буряти, ті, які сюди прийшли, - вони вже не буряти. Як казав мій вуйко, вони розтоптали цінності нашого народу і розтоптали цінності самого буддизму. Вони - росіяни або манкурти. Манкурти - це раби без роду і пам’яті, які виконуватимуть все", - говорить Васильєв.

Також він зізнається, що дуже рідко спілкується зі своєю матір'ю, яка підтримує російську війну проти України. Але тісно спілкується з дядьком Доржем Бату (Андрієм Васильєвим), українським автором, теж бурятом-монголом за походженням. Він проживав в Україні 9 років, а в 2011-му переїхав до США, і зараз займається волонтерством, відстоює інтереси України.

Бурят-монгол, який захищає Україну, висловився про окупантів: &quot;вже не буряти, а росіяни або манкурти&quot;

Олексій Васильєв разом з дядьком Доржем Бату (фото: Facebook/Dorje Batuu)

Сам же Олексій перед тим, як надіти військову форму, встиг здобути популярність як діджей - 12 років працював за пультом, а також отримав професію актора і жив в Івано-Франківську.

Бурят-монгол, який захищає Україну, висловився про окупантів: &quot;вже не буряти, а росіяни або манкурти&quot;

Олексій Васильєв - Dj Bush Jr. (фото: Pasage Gartenberge)

Щоб легше отримати українське громадянство - у Васильєва досі паспорт РФ - він став військовим ЗСУ з осені 2020-го.

"У мене був період, що я жив в Україні нелегально, скажімо так. Я брав участь у Майдані. Ну як я б повернувся в Росію? Якщо ти приїхав звідкись, як я, з Улан-Уде, то отримати український паспорт трішечки нереально", - розповів він.

Олексій додає, що термін дії його російських документів обмежений, і до кінця 2023 року, якщо не подасть документи, він "вже ніколи не зможе отримати громадянство".

Бурят-монгол, який захищає Україну, висловився про окупантів: &quot;вже не буряти, а росіяни або манкурти&quot;

Боєць ЗСУ Олексій Васильєв (фото: facebook.com/suspilne.ivanofrankivsk)

Навчаючись в Івано-Франківську на театральному, Васильєв вивчив українську мову, а допомогли йому в цьому однокласники.

Вже зараз боєць будує плани на майбутнє після перемоги - планує, як закінчить службу в армії, знову зайнятися діджеїнгом і розвивати свою акторську майстерність.

Відео: бурят-монгол Олексій Васильєв розповів, як у лавах ЗСУ захищає Україну від російських загарбників

Нагадаємо, раніше син Ігоря Пелиха Іван розповів про завдання спецназу Інтернаціональної роти ЗСУ на фронті.

А також перед цим військовий у 68-й окремій єгерській бригаді аеророзвідник Павло розповів про будні "на нулі", мрії та фронтовий гумор.

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