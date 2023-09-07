RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Было непросто". На Волыни рыбак поймал гигантского сома весом 35 кг (фото)

Рыбалка поймал огромного сома (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Волынской области мужчине удалось поймать на рыбалке огромного сома. Вес гиганта - 35 килограммов, а длина - 170 сантиметров.

Об этом пишет Радиотрек.

Подробности удачной рыбалки

Рыбак - это предприниматель Ярослав из Ровно. По его словам, он специально приехал на речку Икву, но его целью было поймать щуку.

Поймать такого гиганта было задачей не из легких.

"Было непросто. Сом сопротивлялся целый час! Потащил меня в камыш, но в конце концов мне удалось вытащить этого монстра. Рыбина настолько велика, когда привез ее домой, пришлось распиливать ножовкой", - рассказал Ярослав о своем улове.

Рыбак словил сома-гиганта (Скриншот)

Судя по весу гигантского сома, ему около 10 лет.

Самый большой сом в Украине

Отметим, что в 2018 году в Украине выловили сома весом в целых 140 килограммов! Рыбу поймали под Черкассами и она огромная, о чем свидетельствует фото.

В 2018 году в Украине поймали сома весом 140 килограммов (Скриншот)

 

Как мы ранее сообщали, украинский рыбак поймал огромную рыбу весом 19 кг.

Раньше мы писали о копеечной прикормке для бешеного клева рыбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
рибарибалка