"Було непросто". На Волині рибалка упіймав гігантського сома вагою 35 кг (фото)

Подробиці вдалої риболовлі

Рибак - це підприємець Ярослав із Рівного. За його словами, він спеціально приїхав на річку Ікву, але його метою було зловити щуку.

Упіймати такого гіганта було завданням не з легких.

"Було непросто. Сом чинив опір цілу годину! Потягнув мене в очерет, але зрештою мені вдалося витягнути цього монстра. Рибіна настільки велика, коли привіз її додому, довелося розпилювати ножівкою", - розповів Ярослав про свій улов.

Рибак упіймав сома-гіганта (Скріншот)

Зважаючи на вагу гігантського сома, йому близько 10 років.

Найбільший сом в Україні

Зазначимо, що у 2018 році в Україні виловили сома вагою цілих 140 кілограмів! Рибу впіймали під Черкасами та вона величезна, про що свідчить фото.

У 2018 році в Україні зловили сома вагою 140 кілограмів (Скріншот)