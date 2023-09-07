"Було непросто". На Волині рибалка упіймав гігантського сома вагою 35 кг (фото)

У Волинській області чоловікові вдалося впіймати на рибалці величезного сома. Вага гіганта - 35 кілограмів, а довжина - 170 сантиметрів.
Про це пише Радіотрек.
Рибак - це підприємець Ярослав із Рівного. За його словами, він спеціально приїхав на річку Ікву, але його метою було зловити щуку.
Упіймати такого гіганта було завданням не з легких.
"Було непросто. Сом чинив опір цілу годину! Потягнув мене в очерет, але зрештою мені вдалося витягнути цього монстра. Рибіна настільки велика, коли привіз її додому, довелося розпилювати ножівкою", - розповів Ярослав про свій улов.
Зважаючи на вагу гігантського сома, йому близько 10 років.
Зазначимо, що у 2018 році в Україні виловили сома вагою цілих 140 кілограмів! Рибу впіймали під Черкасами та вона величезна, про що свідчить фото.
Як ми раніше повідомляли, український рибалка впіймав величезну рибу вагою 19 кг.
Раніше ми писали про копійчане підгодовування для скаженого клювання риби.