"Было круто!": завершилась весенняя смена "Блогер Кэмп" от Фонда Ахметова

В детском лагере на Закарпатье подошла к концу весенняя смена "Блогер Кемп", организованная Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны. Каждая смена обеспечивает отдых, оздоровление, помощь психолога, овладение навыками блоггера, профориентационные мероприятия и многое другое. В смене вторично приняли участие дети, которых удалось вернуть после незаконного вывоза в Россию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Я мечтаю о нашей победе, об окончании войны, чтобы можно было спокойно встретиться с семьей, с родственниками, которые в оккупации. Я еще не знаю, кем хочу быть - хотела бы интересную профессию! В лагерь меня зарегистрировала мама. Я хотела поехать, чтобы сменить обстановку - новые знакомства, все новое... Здесь тихо, очень солнечно. И я нашла друзей", - делится 13-летняя Полина из Харькова.

Девушка подчеркивает глубокий и профессиональный подход команды Фонда и лагеря к проведению занятий, в частности, по овладению навыками блоггера.

"Если бы нам просто час рассказывали, как пользоваться приложениями или делать фото – это было бы неинтересно. А тут почти весь лагерь вовлечен в эти процессы! Очень круто, мне понравилось!", – с восторгом рассказывает Полина.

Напомним, что уже открыта регистрация на следующую, летнюю смену, которая состоится с 12 по 21 июля. Зарегистрироваться можно здесь https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c

На каждую смену лагеря приглашаются дети, потерявшие родителей во время войны; дети из приемных семей и детских домов семейного типа; дети опекунов и усыновителей; ребята, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия; дети с деоккупированных территорий и дети, пострадавшие от боевых действий.

Фонд Рината Ахметова системно помогает молодежи в выборе жизненного пути. В частности, проводил мотивационные встречи на тему "Твоя суперсила!", снял образовательный онлайн-сериал "Твоя суперпрофессия", работает телеграмм-канал "Твоя суперсила" - там много полезного для саморазвития, образования, мотивации и психологической поддержки.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше: akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam