"Було круто!": завершилася весняна зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

У дитячому таборі на Закарпатті добігла кінця весняна зміна "Блогер Кемп", організована Фондом Ріната Ахметова для дітей, які постраждали від війни. Кожна зміна забезпечує відпочинок, оздоровлення, допомогу психолога, опанування навичок блогера, профорієнтаційні заходи та багато іншого. У зміні вдруге взяли участь діти, яких вдалося повернути після незаконного вивезення до росії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Я мрію про нашу перемогу, про закінчення війни, щоб можна було спокійно зустрітися з родиною, з родичами, які в окупації. Я ще не знаю, ким хочу бути — хотіла б цікаву професію! До табору мене зареєструвала мама. Я хотіла поїхати, щоб змінити обстановку - нові знайомства, все нове... Тут тихо, дуже сонячно. І я знайшла друзів", - ділиться 13-річна Поліна з Харкова.

Дівчина підкреслює глибокий та професійний підхід команди Фонду та табору до проведення занять, зокрема, з опанування навичок блогера.

"Якби нам просто годину розказували, як користуватися додатками або робити фото - це було б нецікаво. А тут майже весь табір залучений до цих процесів! Дуже круто, мені сподобалося!", - із захватом розповідає Поліна.

Нагадаємо, що вже відкрито реєстрацію на наступну, літню зміну, яка відбудеться з 12 по 21 липня. Зареєструватися можна тут https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c

На кожну зміну табору запрошуються діти, які втратили батьків під час війни; діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу; діти опікунів і усиновителів; хлопці й дівчата, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії; діти з деокупованих територій та дітлахи, які постраждали від бойових дій.

Фонд Ріната Ахметова системно допомагає молоді у виборі життєвого шляху. Зокрема, проводив мотиваційні зустрічі на тему "Твоя суперсила!", зняв освітній онлайн-серіал "Твоя суперпрофесія", працює телеграм-канал "Твоя суперсила" - там є багато корисного щодо саморозвитку, освіти, мотивації та психологічної підтримки.

За 18 років за програмою "Рінат Ахметов — Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України. Більше: akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam