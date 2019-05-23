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Булінг на випускному: під Дніпром спалахнув скандал через "солодкий стіл" (відео)

STYLERЖиття    23.05.2019 - 10:14
Булінг на випускному: під Дніпром спалахнув скандал через "солодкий стіл" (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Дівчинка живе в притулку, поки її маму позбавляють батьківських прав

Під Дніпром школярку на випускному не пустили до святкового столу через те, що сім'я четвертокласниці не здала гроші на захід. Вже понад рік триває судовий процес щодо опіки над дівчинкою - матір позбавляють батьківських прав, і вона зараз живе у притулку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Бабуся Лери, яка судиться за опіку над онукою та її молодшим братом, винить за інцидент із солодким столом педагогів, а в батьківському комітеті заявляють, що дівчинку не проганяли зі свята.

Булінг на випускному: під Дніпром спалахнув скандал через &quot;солодкий стіл&quot; (відео)

Фото: скріншот

Учениця прийшла на захід до школу разом із психологом реабілітаційного центру. Вікторія Васильєва стверджує, що була не в курсі щодо солодкого столу після святкового шоу.

Булінг на випускному: під Дніпром спалахнув скандал через &quot;солодкий стіл&quot; (відео)

Фото: скріншот

"Мені сказали, що все розраховано по порціях. Мовляв, потрібно було заздалегідь здати гроші. На жаль, на Леру нічого не розраховане", - розповіла вона.

Психолог прийняла рішення забрати Леру відразу після виступу аніматорів на випускному, щоб не псувати дитині свято і щоб уникнути скандальної ситуації.

Булінг на випускному: під Дніпром спалахнув скандал через &quot;солодкий стіл&quot; (відео)

Фото: скріншот

Зазначимо, що самі батьки однокласників Лери не висловлювали жодних претензій через не здані гроші на солодкий стіл (скидалися по 350 гривень). За їх словами, солодощів було вдосталь, адже вони готувалися до свята кілька місяців. Також в батьківському комітеті розповіли, що спершу мати Лери погодилася здати кошти, але згодом передумала і заявила, що донька на свято не прийде.

Булінг на випускному: під Дніпром спалахнув скандал через &quot;солодкий стіл&quot; (відео)

Фото: скріншот

Між тим, вже після випускного представники школи окремо привітали ученицю і привезли Лері іграшку.

Відео: YouTube / ТСН

Нагадаємо, літні канікули 2019 розпочнуться для українських школярів традиційно після того, як відлунають останні дзвінки. Для учнів 2-8 класів це відбудеться 23-24 травня, для старшокласників - 24 травня, а першачки вже "відкрили сезон" 20-21 травня.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі школярі відмовилися від випускного заради порятунку однокласника, який сильно травмувався після невдалого стрибка у річку.

Також ми писали про те, що в Черкасах у міській гімназії №1, викладачка музики змусила розучувати учнів радянські пісні, через що потрапила в гучний скандал.

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