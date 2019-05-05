Співали "Катюшу" і слухали пропаганду: як покарали педагога з Черкас

Викладач сама собі винесла вирок
У Черкасах, у міській гімназії №1, викладач музики змусила розучувати учнів радянські пісні, через що потрапила в гучний скандал. Про покарання, яке чекало педагога, розповіло видання ВиЧЕрпно.
На уроці школярі співали "Катюшу", "Синенький платочек" і "Вставай страна огромная". Російські патріотичні пісні розучувати вчителька музики вирішила з учнями 4-го класу. Після чого прочитала дітям російською мовою лекцію про те, що Радянський Союз, а точніше Росія, звільнила Україну від загарбників.
Колаж РБК-Україна
Коли новина "облетіла" всі соцмережі, щоб не підставляти директора в такій резонансній справі, вчитель вирішила сама собі винести вирок, написавши заяву на звільнення.
А під час перевірки комісією фактів вивчення на уроках в українській школі радянських пісень вчителька пояснила, що ніякої антиукраїнської пропаганди не було. А відео з Путіним YouTube технічно завантажив до її матеріалу.
Нагадаємо, що педагог жорстко покарала дитину за непатріотизм. Неадекватна викладачка жорстоко принизила п'ятирічного хлопчика за те, що він висловився про нелюбов до Росії і росіян.
Раніше повідомлялося, що під Києвом вчителя залякують дітей за забуті зошити і посмішки на уроках. Вони кажуть, що будуть писати доповідні, а потім поставлять на облік в поліції і змусять платити штраф.
Ми писали, що у херсонській школі дітей змусили прибирати установу проти їх волі. Моральні приниження в даному закладі діти терпять постійно.