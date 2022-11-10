Археологи нашли 2200-летнюю баню на побережье Красного моря: как устроена купальня (фото)

Археологи обнаружили в древнем египетском городе Беренике на побережье Красного моря руины греческой бани возрастом около 2200 лет - артефакт датируется второй половиной III века до нашей эры.

Гигантская купальня имеет две круглые конструкции, которые называются толы, с 14 ваннами в каждой. В них наливали прохладную или чуть теплую воду, а также предусматривалось отдельное помещение для горячих ванн.

Поступала в помещение вода из двух больших водохранилищ, питаемых одной скважиной.

Как рассказал доцент Института средиземноморской и восточной культур Польской академии наук Марек Возняк, эта баня, вероятно, использовалась как место для отдыха размещенных там военнослужащих.

Дело в том, что в тот период в Беренике было значительное военное присутствие, и город был центром импорта товаров и боевых слонов из Восточной Африки.

По словам ученого, эта баня могла использоваться людьми, участвовавшими в этих операциях, например, экипажами кораблей.

Руины древней бани в египетском городе Беренике на побережье Красного моря (фото: Steven Sidebotham / livescience.com)

Бани в эллинистические времена часто "служили местом для встреч и отдыха после работы или спортивных упражнений, поэтому они часто сочетались с гимназиями (спортзалами)", отметил Возняк.

На руинах купальни не было найдено никаких надписей, но археологи раскопали тут монеты и осколки глиняной посуды - эти находки и помогли исследователям определить годы активной деятельности бани.

Обнаружены руины греческой бани, которой 2200 лет (фото: Steven Sidebotham / livescience.com)

Ранее команда ученых археологов сделала множество находок в Беренике, в том числе 2300-летний форт и 1700-летнее соколиное святилище со стелой, на которой написано загадочное послание.

Многие артефакты, найденные в городе Береники, относятся к эллинистическому периоду Древнего Египта (примерно с 323 г. до н.э. по 30 г. до н.э.), времени между смертью Александра Македонского и смертью Клеопатры VII. В это время на Ближнем Востоке процветала греческая культура, в том числе архитектурные стили.