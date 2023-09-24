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Была 15 минут без сознания. Четырхлетний мальчик героически спас жизнь своей мамы

Англия, Воскресенье 24 сентября 2023 18:31
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Была 15 минут без сознания. Четырхлетний мальчик героически спас жизнь своей мамы В Англии мальчик чпас жизнь 39-летней мамы (Скриншот с metro.co.uk)
Автор: Людмила Жукова

Четырехлетний мальчик в Британии спас жизнь своей матери после того, как она упала и потеряла сознание на 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Детали героического поступка мальчика

Четырехлетний Маршалл был вместе со своей мамой Жаки Осборн, когда она споткнулась и упала с лестницы. Это произошло в декабре 2022 года.

39-летняя женщина лежала и истекала кровью, она была без сознания 15 минут, а когда пришла в себя была шокирована.

Ее сын приложил полотенце к глубокому порезу на ее голове и разблокировал телефон Жаки, чтобы позвонить бабушке и дедушке, которые пришли на помощь.

"Мы уже собирались уходить, когда я внезапно упала головой вперед и потеряла сознание на 15 минут. Я ношу очки, они сломались и оставили рану на лице, я потеряла много крови", - сказала женщина.

"Когда я наконец очнулась, Маршалл прижимал полотенце к моей голове. Он даже сказал: "Слава богу, мамочка, я думал, ты умерла", - вспоминает мама мальчика.

Маршалл, который научился навыкам оказания первой помощи через скаутов, оставался спокойным и "не был так расстроен, как обычно бывает четырехлетний ребенок".

Была 15 минут без сознания. Четырхлетний мальчик героически спас жизнь своей мамыДжаки и Маршал вместе (Скриншот с metro.co.uk)

Жаки, которая работает в сфере благотворительности, провела в больнице две ночи, ей сделали операцию, которая длилась несколько часов.

По ее словам, сын научился первой помощи у скаутов, и смог спасти ей жизнь, когда это было так необходимо.

Кроме того, в Одессе соседка спасла ребенка, потерявшего сознание в ванной.

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