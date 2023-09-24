Була 15 хвилин непритомна. Чотирирічний хлопчик героїчно врятував життя своєї мами

Чотирирічний хлопчик в Британії врятував життя своєї матері після того, як вона впала і знепритомніла на 15 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.

Деталі героїчного вчинку хлопчика

Чотирирічний Маршалл був разом зі своєю мамою Жакі Осборн, коли вона спіткнулася і впала зі сходів. Це сталося у грудні 2022 року.

39-річна жінка лежала і стікала кров'ю, вона була непритомна 15 хвилин, а коли прийшла до тями була шокована.

Її син приклав рушник до глибокого порізу на її голові та розблокував телефон Жакі, щоб зателефонувати бабусі та дідусеві, які прийшли на допомогу.

"Ми вже збиралися йти, коли я раптово впала головою вперед і знепритомніла на 15 хвилин. Я ношу окуляри, вони зламалися і залишили рану на обличчі, я втратила багато крові", - сказала жінка.

"Коли я нарешті прийшла до тями, Маршалл притискав рушник до моєї голови. Він навіть сказав: "Слава богу, матусю, я думав, ти померла", - згадує мама хлопчика.

Маршалл, який навчився навичкам надання першої допомоги через скаутів, залишався спокійним і "не був так засмучений, як зазвичай буває чотирирічна дитина".

Джакі та Маршал разом (Скріншот з metro.co.uk)

Жаки, яка працює у сфері благодійності, провела у лікарні дві ночі, їй зробили операцію, яка тривала кілька годин.

За її словами, син навчився першої допомоги у скаутів і зміг врятувати їй життя, коли це було так необхідно.