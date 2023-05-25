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В Одессе соседка спасла ребенка, потерявшего сознание в ванной: детали героического поступка

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Одесса, Четверг 25 мая 2023 12:10
В Одессе соседка спасла ребенка, потерявшего сознание в ванной: детали героического поступка В Одессе соседка спасла ребенка (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе женщина спасла 11-месячного ребенка, который во время купания в ванной захлебнулся водой и потерял сознание. Спасла девочку анестезист операционного отделения роддома №7.

Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения Одесского городского совета в Facebook.

История спасения

Известно, что Юлия Шевченко отдыхала после дежурства, когда в ее дверь постучала соседка. Женщина заявила, что ее ребенок в возрасте 11 месяцев во время купания в ванной захлебнулся водой и потерял сознание.

В этот момент женщина не растерялась и применила свои навыки, оказала первую помощь и спасла жизнь ребенку.

"Одесские медики спасают жизнь не только в рабочее время, а где угодно и всегда, когда это нужно", - говорится в сообщении.

В Одессе соседка спасла ребенка, потерявшего сознание в ванной: детали героического поступкаВ Одессе соседка спасла жизнь ребенку (facebook.com/gorzdrav.odessa)

Что делать, если ребенок захлебнулся водой

Многое зависит от количества воды. Если это один глоток, малышу необходимо прокашляться. Однако, если ребенок захлебывается, то необходимо оказать первую помощь.

Нужно быстро вытащить малыша из воды, прекратив поступление воды в дыхательные пути.

Если ребенок отхлебнул воду при купании, положите его лицом вниз на свою левую руку (если вы правша), а правой рукой нанесите пять несильных ударов ребром ладони между лопаток. Внимательно наблюдайте за ротиком ребенка - из него должна вылиться вода.

После этого переверните ребенка на другую руку, удерживая большим и указательным пальцами его головку, исследуйте полость рта, а также оцените дыхание.

Если малыш начал дышать, возьмите его на руки, успокойте. Однако, если ребенок не дышит, положите его на спину и начинайте реанимационные мероприятия.

Ранее мы сообщали, что украинские медики спасли малыша, пережившего клиническую смерть.

Также мы писали, что во Львове спасли ребенка с очень редкой болезнью. Ребёнку три года не могли поставить диагноз.

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