У МОН пояснили "ляпи" в українських підручниках про соду, яка лікує рак

У МОН пояснили ляпи у підручниках (колаж РБК-Україна)

У Міністерстві освіти і науки пояснили, чому в підручниках для дітей міститься така інформація

В українських шкільних підручниках знайшли низку дивних "ляпів". Так, підручник для 9 класу запевняє, що сода може лікувати рак, а третьокласникам задали питання - чи варто в горах грітися глінтвейном. Як повідомляє "Громадське", в Міністерстві освіти і науки заявили, що не бачать нічого такого в раді боротися з онкологією за допомогою соди.

У Міносвіти вважають, що дана інформація розширить критичне мислення учнів, і підстав для зняття з підручника грифа "рекомендовано МОН" немає.

У міністерстві також пишуть, що сода не може запобігти онкологічним захворюванням, однак "у поєднанні з хіміотерапією може уповільнити їх розвиток та запобігти розростання в інші частини тіла". Також в МОН пояснюють, що інформацію в підручнику подали не як основну, а допоміжну з позначкою "Увага!" і з застереженням порадитися з лікарем. У відомстві вважають, що додатковий матеріал сприятиме критичному мисленню у школярів.

"Інформація про скоєне не є трендом нетрадиційної медицини. Сьогодні харчову соду використовують в офіційній народній медицині, косметології, кулінарії, хімічній, легкій та текстильній промисловості, металургії, сільському господарстві. Вона входить до складу багатьох аптечних препаратів, зокрема ліків проти кашлю, печії, гастриту. Розчин соди виводить з організму отрути і токсини, знімає набряк легенів, допомагає при великої втрати крові людиною. Дослідження в медицині показують, що сода іноді ефективніше синтетичних ліків, бо вона входить до складу крові і у разі введення відновлює її нормальну структуру", - пояснили виданню в міністерстві.

До речі, український онколог запевнив, що немає офіційних рекомендацій використовувати соду в лікуванні раку, а стоматолог зазначила, що сода пошкоджує зубну емаль.

Як ми раніше писали, підручники для школи зганьбилися дивним змістом.