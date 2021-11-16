На Буковині до лікарні з ботулізмом потрапила родина через домашні консерви: як вберегтися
У Чернівецькій області у матері та її сина підтвердили ботулізм. Зокрема, 51-річна жінка та 18-річний хлопець вживали консервовані гриби домашнього приготування та потрапили до лікарні.
Про це повідомили у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише molbuk.ua.
Так, 51-річна жінка із села Усть-Путили потрапила до лікарні у стані середньої важкості, їй ввели протиботулічну сироватку і сьогодні її стан покращився.
Також, на щастя її 18-річний син отримав легку форму отруєння.
Наразі обоє хворих пацієнтів у стабільному стані перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні.
Що таке ботулізм
Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлена споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.
Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'ясо, риба, рідше - овочі. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені.
Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:
- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
- м'ясних та грибних консервів;
- консервів домашнього виробництва;
- якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
- якщо сумніваєтесь у якості продуктів.
Симптоми ботулізму:
- порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
- сильно виражена сухість у роті;
- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
- запаморочення;
- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень);
- ураження м’язів шиї та кінцівок.
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