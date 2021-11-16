На Буковині до лікарні з ботулізмом потрапила родина через домашні консерви: як вберегтися

У Чернівецькій області у матері та її сина підтвердили ботулізм. Зокрема, 51-річна жінка та 18-річний хлопець вживали консервовані гриби домашнього приготування та потрапили до лікарні.

Про це повідомили у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише molbuk.ua .

Так, 51-річна жінка із села Усть-Путили потрапила до лікарні у стані середньої важкості, їй ввели протиботулічну сироватку і сьогодні її стан покращився.

Також, на щастя її 18-річний син отримав легку форму отруєння.

Наразі обоє хворих пацієнтів у стабільному стані перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Що таке ботулізм

Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлена споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'ясо, риба, рідше - овочі. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені.

Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Симптоми ботулізму: