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На Буковині до лікарні з ботулізмом потрапила родина через домашні консерви: як вберегтися

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Чернівецька область, Вівторок 16 листопада 2021 15:58
На Буковині до лікарні з ботулізмом потрапила родина через домашні консерви: як вберегтися Ботулізм зафіксували у Чернівецькій області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівецькій області у матері та її сина підтвердили ботулізм. Зокрема, 51-річна жінка та 18-річний хлопець вживали консервовані гриби домашнього приготування та потрапили до лікарні.

Про це повідомили у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише molbuk.ua.

Так, 51-річна жінка із села Усть-Путили потрапила до лікарні у стані середньої важкості, їй ввели протиботулічну сироватку і сьогодні її стан покращився.

Також, на щастя її 18-річний син отримав легку форму отруєння.

Наразі обоє хворих пацієнтів у стабільному стані перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Що таке ботулізм

Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлена споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'ясо, риба, рідше - овочі. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені.

Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

  • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • м'ясних та грибних консервів;
  • консервів домашнього виробництва;
  • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
  • якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Симптоми ботулізму:

  • порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
  • сильно виражена сухість у роті;
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
  • запаморочення;
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень);
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

Раніше ми повідомляли, як уберегти себе і рідних від ботулізму.

Також ми писали, що у Рівненській області зафіксували випадок ботулізму.

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