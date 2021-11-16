На Буковине в больницу с ботулизмом попала семья из-за домашних консервов: как уберечься
В Черновицкой области у матери и ее сына подтвердили ботулизм. В частности, 51-летняя женщина и 18-летний парень употребляли консервированные грибы домашнего приготовления и попали в больницу.
Об этом сообщили в Черновицком областном центре контроля и профилактики болезней, пишет molbuk.ua.
Так, 51-летняя женщина из села Усть-Путила попала в больницу в состоянии средней тяжести, ей ввели протиботулічну сыворотку и сегодня ее состояние улучшилось.
Также, к счастью ее 18-летний сын получил легкую форму отравления.
Сейчас оба больных пациентов в стабильном состоянии находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.
Что такое ботулизм
Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.
Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования - мясо, рыба, реже - овощи. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны.
Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления:
- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
- мясных и грибных консервов;
- консервов домашнего производства;
- если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;
- если сомневаетесь в качестве продуктов.
Симптомы ботулизма:
- нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
- сильно выраженная сухость во рту;
- трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
- головокружение;
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула);
- поражение мышц шеи и конечностей.
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