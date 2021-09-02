У Рівненській області зафіксували випадок ботулізму

У Рівненській області виявили хворого на ботулізм. Він у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Захворювання 1 вересня лабораторно підтвердили у селі Бутове Вараського району.

Хворого госпіталізували у важкому стані. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Що таке ботулізм та як лікувати?

Ботулізм - гостре важке інфекційно-токсичне захворювання. Воно призводить до важких уражень нервової системи, змін в роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м’язів, порушення зору, ковтання, моторики кишок.

Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність у ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.

Симптоми ботулізму з'являються в середньому через добу після вживання зараженої їжі, але іноді інкубаційний період може скорочуватися до 2-х годин або подовжується до 10 діб.

Захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги, а потім проявляються наступні симптоми: двоїння предметів, ослаблення чіткості зору.

Внаслідок паралічу м'язів гортані, глотки і мови хворі втрачають голос, ковтання стає скрутним або зовсім неможливим. Головним вражаючим місцем токсину ботулізму є нервова система. У важких формах захворювання головним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.

Лікування: госпіталізація хворого в стаціонар, введення протиботулінічної сироватки. Тому в разі виявлення характерних для ботулізму симптомів необхідно негайно звертатися за медичною допомогою.