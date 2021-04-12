У Карпатах через відлигу оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки
У Карпатах сьогодні, 12 квітня, оголосили значний рівень сніголавинної небезпеки. Причиною сходження лавин може стати відлига.
Відлига очікується сьогодні у високогір'ї Івано-Франківської області.
"Очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, скоро в Україні суттєво зміниться погода. Синоптики попереджають про насування холодного фронту, який принесе мокрий сніг. Найбільше постраждають від циклону західні області.
Раніше РБК-Україна писало, що за даними синоптиків, з заходу в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе грозові зливи.
Також повідомлялося, що до 20-х чисел квітня буде чергова хвиля похолодання з мокрим снігом. Місцями температура знизиться майже до нуля в денний час, а вночі можливі заморозки. Погодні гойдалок слід чекати вже 14-18 квітня в залежності від регіону.
Відзначимо, сьогодні в Україні прогнозували дощову, але теплу погоду.