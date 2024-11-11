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Россиянку допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная-2024: сеть возмущена

Понедельник 11 ноября 2024 19:40
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Россиянку допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная-2024: сеть возмущена В сети скандал из-за участия россиянки в конкурсе (фото: instagram.com/viallentinka)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети вызвало волну возмущения участие россиянки в конкурсе Мисс Вселенная-2024. Такое решение считают недопустимым в условиях, когда Россия продолжает разрушать украинские города и убивать людей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу конкурса.

Так, Мисс Вселенная продолжает игнорировать войну в Украине и в очередной раз допускает к участию в конкурсе представительницу РФ.

В этом году из страны-агрессорки за корону сразится 18-летняя Валентина Алексеева.

Россиянку допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная-2024: сеть возмущена

Валентина Алексеева (фото: instagram.com/viallentinka)

В своих соцсетях она пишет, что счастлива, что имеет возможность продемоснтруваты "красоту удивительной страны" под названием Россия.

"Я чувствую, что на мои плечи легла большая ответственность, ведь я не только представляю себя, но и все те традиции, культуру и ценности, которые наша страна олицетворяет", - цинично написала под одним из постов россиянка.

Реакция сети

Пользователи сети возмущены участием представительницы России в международном конкурсе. В комментариях под постами с этой новостью звучат саркастические замечания о том, что "русская красота" нынче проявляется разве что в уничтожении жилых домов ракетами и дронами.

Россиянку допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная-2024: сеть возмущена

Валентина Алексеева (фото: instagram.com/viallentinka​​)

  • Надання платформи країні-агресору є зневагою до цінностей миру та гуманності, особливо коли мова йде про міжнародний конкурс краси, який символізує єдність і взаєморозуміння між країнами
  • Чи може краса бути вкорінена в людських жертвах? Скільки українських людей повинні вбити русофоби, щоб ви зрозуміли, що таке Росія насправді?
  • Ой сьогодні такі круті традиції були. Як взагалі можно вбивство дітей рекламувати?
  • Росія щодня вбиває невинних людей в Україні. Всесвіт не повинен будуватися на українській крові

Напомним, в прошлом году Россия также принимала участие Мисс Вселенная.

"Мы очень много работы провели на этот счет, но ей дали американскую визу и это решило ее участие в конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", - сказали представители Мисс Украина Вселенная.

Кто будет представлять Украину на Мисс Вселенная-2024

На международном конкурсе красоты, финал которого пройдет 16 ноября в Мексике, нашу страну будет представлять 20-летняя Алина Пономаренко. Девушка получила образование по специальности "Международная юстиция и право" в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Ранее она уже имела опыт в моделинге и участия в конкурсах красоты.

Россиянку допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная-2024: сеть возмущенаРоссиянку допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная-2024: сеть возмущена

Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

В 2023 году Алина получила титул Мисс Одесса и вошла в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023, который состоялся в Южной Корее. В этом же году она одержала победу на конкурсе Мисс Вселенная Украина-2024.

Кроме успехов в модельной карьере, красавица инициировала социальный проект "Дерево любви", направленный на поддержку пожилых людей.

В рамках этого проекта она помогает пожилым людям, обеспечивая их продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми вещами для ежедневного быта.

Россиянку допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная-2024: сеть возмущена

​​Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

Ранее Алина Пономаренко показала, чем занимается в Мексике.

Также мы писали, что организаторы Мисс Вселенная выгнали участницу с конкурса.

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