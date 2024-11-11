Россиянку допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная-2024: сеть возмущена
В сети вызвало волну возмущения участие россиянки в конкурсе Мисс Вселенная-2024. Такое решение считают недопустимым в условиях, когда Россия продолжает разрушать украинские города и убивать людей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу конкурса.
Так, Мисс Вселенная продолжает игнорировать войну в Украине и в очередной раз допускает к участию в конкурсе представительницу РФ.
В этом году из страны-агрессорки за корону сразится 18-летняя Валентина Алексеева.
Валентина Алексеева (фото: instagram.com/viallentinka)
В своих соцсетях она пишет, что счастлива, что имеет возможность продемоснтруваты "красоту удивительной страны" под названием Россия.
"Я чувствую, что на мои плечи легла большая ответственность, ведь я не только представляю себя, но и все те традиции, культуру и ценности, которые наша страна олицетворяет", - цинично написала под одним из постов россиянка.
Реакция сети
Пользователи сети возмущены участием представительницы России в международном конкурсе. В комментариях под постами с этой новостью звучат саркастические замечания о том, что "русская красота" нынче проявляется разве что в уничтожении жилых домов ракетами и дронами.
Валентина Алексеева (фото: instagram.com/viallentinka)
- Надання платформи країні-агресору є зневагою до цінностей миру та гуманності, особливо коли мова йде про міжнародний конкурс краси, який символізує єдність і взаєморозуміння між країнами
- Чи може краса бути вкорінена в людських жертвах? Скільки українських людей повинні вбити русофоби, щоб ви зрозуміли, що таке Росія насправді?
- Ой сьогодні такі круті традиції були. Як взагалі можно вбивство дітей рекламувати?
- Росія щодня вбиває невинних людей в Україні. Всесвіт не повинен будуватися на українській крові
Напомним, в прошлом году Россия также принимала участие Мисс Вселенная.
"Мы очень много работы провели на этот счет, но ей дали американскую визу и это решило ее участие в конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", - сказали представители Мисс Украина Вселенная.
Кто будет представлять Украину на Мисс Вселенная-2024
На международном конкурсе красоты, финал которого пройдет 16 ноября в Мексике, нашу страну будет представлять 20-летняя Алина Пономаренко. Девушка получила образование по специальности "Международная юстиция и право" в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Ранее она уже имела опыт в моделинге и участия в конкурсах красоты.
Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)
В 2023 году Алина получила титул Мисс Одесса и вошла в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023, который состоялся в Южной Корее. В этом же году она одержала победу на конкурсе Мисс Вселенная Украина-2024.
Кроме успехов в модельной карьере, красавица инициировала социальный проект "Дерево любви", направленный на поддержку пожилых людей.
В рамках этого проекта она помогает пожилым людям, обеспечивая их продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми вещами для ежедневного быта.
Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)
Ранее Алина Пономаренко показала, чем занимается в Мексике.
Также мы писали, что организаторы Мисс Вселенная выгнали участницу с конкурса.