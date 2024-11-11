Россиянку допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная-2024: сеть возмущена

В сети вызвало волну возмущения участие россиянки в конкурсе Мисс Вселенная-2024. Такое решение считают недопустимым в условиях, когда Россия продолжает разрушать украинские города и убивать людей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу конкурса.

Так, Мисс Вселенная продолжает игнорировать войну в Украине и в очередной раз допускает к участию в конкурсе представительницу РФ.

В этом году из страны-агрессорки за корону сразится 18-летняя Валентина Алексеева.

Валентина Алексеева (фото: instagram.com/viallentinka)

В своих соцсетях она пишет, что счастлива, что имеет возможность продемоснтруваты "красоту удивительной страны" под названием Россия.

"Я чувствую, что на мои плечи легла большая ответственность, ведь я не только представляю себя, но и все те традиции, культуру и ценности, которые наша страна олицетворяет", - цинично написала под одним из постов россиянка.

Реакция сети

Пользователи сети возмущены участием представительницы России в международном конкурсе. В комментариях под постами с этой новостью звучат саркастические замечания о том, что "русская красота" нынче проявляется разве что в уничтожении жилых домов ракетами и дронами.

Валентина Алексеева (фото: instagram.com/viallentinka​​)

Надання платформи країні-агресору є зневагою до цінностей миру та гуманності, особливо коли мова йде про міжнародний конкурс краси, який символізує єдність і взаєморозуміння між країнами

Чи може краса бути вкорінена в людських жертвах? Скільки українських людей повинні вбити русофоби, щоб ви зрозуміли, що таке Росія насправді?

Ой сьогодні такі круті традиції були. Як взагалі можно вбивство дітей рекламувати?

Росія щодня вбиває невинних людей в Україні. Всесвіт не повинен будуватися на українській крові

Напомним, в прошлом году Россия также принимала участие Мисс Вселенная.

"Мы очень много работы провели на этот счет, но ей дали американскую визу и это решило ее участие в конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", - сказали представители Мисс Украина Вселенная.

Кто будет представлять Украину на Мисс Вселенная-2024

На международном конкурсе красоты, финал которого пройдет 16 ноября в Мексике, нашу страну будет представлять 20-летняя Алина Пономаренко. Девушка получила образование по специальности "Международная юстиция и право" в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Ранее она уже имела опыт в моделинге и участия в конкурсах красоты.

Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

В 2023 году Алина получила титул Мисс Одесса и вошла в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023, который состоялся в Южной Корее. В этом же году она одержала победу на конкурсе Мисс Вселенная Украина-2024.

Кроме успехов в модельной карьере, красавица инициировала социальный проект "Дерево любви", направленный на поддержку пожилых людей.

В рамках этого проекта она помогает пожилым людям, обеспечивая их продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми вещами для ежедневного быта.

​​Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)