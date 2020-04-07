Причащали однією ложкою: у Львові церква потрапила в гучний скандал

Причащання у Львові пройшло зі скандалом (фото: колаж РБК-Україна)

У Львові причащання пройшло з гучним скандалом через порушення правил карантину

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня і продовжений до 24 квітня. При цьому з 6 квітня уряд запровадив жорсткі карантинні заходи, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції, якою вже в країні заразилися понад 1 400 осіб.

При цьому у Львові в Сихові розгорівся скандал через те, що мешканка Львова Наталія Шахрайчук опублікувала відео на своїй сторінці у Facebook, на якому видно, як місцевих жителів причащають біля церкви з однієї ложки.