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Причащали однією ложкою: у Львові церква потрапила в гучний скандал

STYLERЖиття    07.04.2020 - 22:00
Причащали однією ложкою: у Львові церква потрапила в гучний скандал
Причащання у Львові пройшло зі скандалом (фото: колаж РБК-Україна)

У Львові причащання пройшло з гучним скандалом через порушення правил карантину

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня і продовжений до 24 квітня. При цьому з 6 квітня уряд запровадив жорсткі карантинні заходи, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції, якою вже в країні заразилися понад 1 400 осіб.

При цьому у Львові в Сихові розгорівся скандал через те, що мешканка Львова Наталія Шахрайчук опублікувала відео на своїй сторінці у Facebook, на якому видно, як місцевих жителів причащають біля церкви з однієї ложки.

Отак за церквою тихенько причащають всіх з однієї ложечки

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