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Україну накриє антициклоном: де будуть найлютіші морози

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 21:15
Україну накриє антициклоном: де будуть найлютіші морози Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться з приходом антициклону, який принесе люті морози, але снігопади покинуть територію. Синоптики розповіли, що буде з температурою і опадами в найближчі три дні.

Про це пишуть синоптики Українського гідрометцентру.

Ситуація почне змінюватися вже 14-15 лютого. Невеликий сніг очікується лише на Заході, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території буде сухо і з мінливою хмарністю.

14 лютого вдень очікується до -10, на Півдні і Заході тепліше - від -1 до -6. Вночі -9... -14, на Заході вночі від -6 до -8 градусів. Сильний вітер - від 7 до 12 метрів в секунду.

У Києві -3... -5 вдень, -12... -14 вночі, без опадів, але буде вітряно.

У понеділок, 15 лютого похолодає на Заході і Півночі, а на Сході та Півдні температура дещо підвищиться. Вітер вщухне - від 5 до 10 метрів в секунду.

У Києві -8... -10 протягом доби, без опадів.

Україну накриє антициклоном: де будуть найлютіші морози

Україну накриє антициклоном: де будуть найлютіші морозиПогода в Україні 14-15 лютого (фото: meteo.gov.ua)

16 лютого на всій території пануватиме антициклон - сухо, сонячно і сильний мороз. Очікується від -8 до -15, вдень -14... -24 вночі - найнижчі температури на Півночі.

На південному сході і Закарпатті - погода буде "м'якше". Вдень від -2 до -8, вночі -10... -15.

У Києві вдень -11... -13, вночі -17... -19 морозу.

Україну накриє антициклоном: де будуть найлютіші морози

Погода в Україні 16 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Раніше експерти розповіли, що такої зими в Києві, яка буде в лютому 2021-го, не було 43 роки.

А метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматичною ситуацією в країні в найближчі п'ять років.

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