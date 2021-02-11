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У Черкасах через негоду закрили школи

Новость на русском → Черкаси, Четвер 11 лютого 2021 15:58
У Черкасах через негоду закрили школи Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Черкасах місцева влада ухвалила рішення обмежити роботу шкіл у п'ятницю, 12 лютого. Таке рішення було прийнято через погіршення погодних умов.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко в Facebook.

"Прийняли рішення обмежити завтра навчання в школах. Попросив би батьків утриматися від того, щоб вести дітей до школи. Завтра буде вихідний", - заявив він.

При цьому Бондаренко зазначив, що така ж ситуація і з дитсадками.

"Я б попросив тих батьків, які можуть залишити своїх дітей вдома, також утриматися від походу в дитячий сад", - додав він.

Нагадаємо, в Рівному на два дні закрили школи через негоду. Навчання буде проводитися для учнів дистанційно.

Крім того, у Львові закликали мешканців міста працювати дистанційно. Однак школи будуть працювати в різному форматі, але будуть готові прийняти учнів.

Додамо, що у Києві сьогодні і завтра школи закриті із-за снігопаду. Навчання буде проходити дистанційно.

Раніше повідомлялося, що в столиці вже четвертий день тривають снігопади. Через погіршення погоди обмежений в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.

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