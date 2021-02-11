У Черкасах через негоду закрили школи
У Черкасах місцева влада ухвалила рішення обмежити роботу шкіл у п'ятницю, 12 лютого. Таке рішення було прийнято через погіршення погодних умов.
Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко в Facebook.
"Прийняли рішення обмежити завтра навчання в школах. Попросив би батьків утриматися від того, щоб вести дітей до школи. Завтра буде вихідний", - заявив він.
При цьому Бондаренко зазначив, що така ж ситуація і з дитсадками.
"Я б попросив тих батьків, які можуть залишити своїх дітей вдома, також утриматися від походу в дитячий сад", - додав він.
Нагадаємо, в Рівному на два дні закрили школи через негоду. Навчання буде проводитися для учнів дистанційно.
Крім того, у Львові закликали мешканців міста працювати дистанційно. Однак школи будуть працювати в різному форматі, але будуть готові прийняти учнів.
Додамо, що у Києві сьогодні і завтра школи закриті із-за снігопаду. Навчання буде проходити дистанційно.
Раніше повідомлялося, що в столиці вже четвертий день тривають снігопади. Через погіршення погоди обмежений в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.