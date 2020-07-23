Як працюватимуть школи з 1 вересня: батькам пояснили нюанси

В Україні 1 вересня почнеться в стандартному режимі, діти за планом йдуть у школи. Але ситуація з часом може змінитися, якщо захворювання коронавірусом будуть рости. Навчальні заклади будуть працювати до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапить в червону зону — тоді школи закриються на карантин. Про це повідомив в ефірі "Українського радіо" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Певні рекомендації щодо того, як працюють школи в зеленій, жовтій і помаранчевій зонах, будуть. Зараз ми погоджуємо їх з Міністерством освіти для того, щоб виробити норми, які реально будуть виконуватися. Ми не хочемо писати норми, які потім можна виконати з урахуванням навіть того, що не можна зобов'язати учнів протягом шести уроків перебувати в масках в залі. Ми готові йти на ризики, щоб забезпечити навчання дітей і управляти ситуацією шляхом адаптивного карантину", — сказав санлікар.

За словами Ляшка, будуть предмети, які можна вивчати дистанційно.

За словами головного санлікаря, школа виконує не тільки освітню, але й соціально-економічну функції. Працюючі батьки, відводячи дитини в школу, отримують час для виконання професійних обов'язків. Дитина в цей час перебуває під наглядом учителів в освітньому процесі. Але як тільки країна перейде на дистанційне освіту, то потрібно, щоб хтось був вдома з дитиною. Це дуже вплине на доходи сім'ї та фінансове становище.

Зараз в МОН ще в процесі розробки плану навчання в зелених, жовтих і помаранчевих зонах.

Як ми раніше писали, в МОН розповіли, в яких регіонах діти зможуть піти в школу 1 вересня.

Також ми повідомляли, що в рамках нових правил адаптивного карантину Україна буде розділена на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу; у зонах будуть діяти свої обмеження.