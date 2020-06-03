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У Кабміні назвали умову посилення карантину

Новини » Коронавірус     03.06.2020 - 14:19
У Кабміні назвали умову посилення карантину
Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення прийматимуть комісії на місцях

У Кабінеті міністрів назвали умову жорсткості карантину. Рішення про посилення прийматимуть комісії на місцях.

Про це в ході засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознаками ослаблення карантину протягом трьох днів поспіль регіональна комісія збирається позачергово і скасовує ослаблення деяких протиепідемічних заходів", - сказав міністр.

Він додав, що ослаблення будуть скасовувати, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації у регіоні.

Так, з 1 червня в Україні почався третій етап послаблення карантину. Але карантин не знято остаточно - він триватиме до 22 червня. При цьому в МОЗ вже попередили, що деякі обмеження можуть продовжити і після завершення п'ятого етапу виходу з карантину.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті можуть посилити карантин, оскільки він стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні.

Як писало РБК-Україна, Україна знаходиться на плато захворюваності коронавірусом, коли кількість нових хворих приблизно дорівнює видужалим.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинМаксим Степанов
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