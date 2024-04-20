Спортивная фигура уже к лету: 6 советов от эксперта, как быстро подтянуть тело

Чтобы получить фигуру своей мечты, нужно тренироваться регулярно и еще и соблюдать здоровое питание. Но даже за полтора месяца можно хорошо привести тело в тонус, если постараться.

О том, каких правил придерживаться, чтобы подтянуть тело, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Eat This, Not That.

Выполняйте сложные упражнения

Сложные упражнения, такие как приседания, отжима и жимы над головой, являются фантастическими движениями, тонизирующими тело, поскольку они одновременно задействуют несколько групп мышц. Кроме того, исследования показывают, что многосуставные упражнения, такие как комплексные упражнения, могут помочь быстрее нарастить чистую мышечную массу и сжечь больше калорий.

⁣"Комплексные упражнения требуют координации и стабильности всего тела, что приводит к общему тонусу тела. Включение этих упражнений может помочь эффективно нарастить силу и мышечную массу", - говорит персональный тренер Кайри Фурр.

Делайте больше силовых тренировок

Силовые тренировки необходимы для тонуса мышц и формирования тела. Только не забудьте проработать все тело, выполняя несколько упражнений для каждой группы мышц в верхней и нижней части тела.

⁣"Силовые тренировки включают поднятие тяжестей или использование резистентных лент для наращивания чистой мышечной массы. Это помогает ускорить метаболизм, мышечную силу и выносливость и придает вашему телу более четкий вид", - объясняет Фурр.

Включите кардиотренировку

Ни для кого не секрет, что сердечно-сосудистые упражнения эффективны для сжигания калорий и уменьшения жира в организме, что помогает раскрыть мускулы в тонусе. Такие виды деятельности, как бег, езда на велосипеде и плавание, могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и выносливость, создавая стройное и подтянутое телосложение.

⁣"Включение кардиотренировок, таких как бег, езда на велосипеде или плавание, может помочь вам сжечь больше калорий и уменьшить жировые отложения, открывая подтянутые мышцы. Однако важно выбирать виды деятельности, которые вам нравятся, чтобы оставаться мотивированным и последовательным⁣", - объясняет тренер.

Добавьте разнообразия в свои тренировки

Смена тренировок поможет избежать скуки. К примеру, вы можете попробовать различные упражнения, оборудование и стили тренировок, чтобы нацелить на разные группы мышц и постоянно улучшать свою физическую форму, чтобы создать более подтянутое тело.

⁣"Разнообразие тренировок может помочь предотвратить плато и продолжать напрягать свои мышцы с разных точек⁣", - отмечает Фурр.

⁣ Сделайте свои тренировки разными (фото: Freepik)

Включайте функциональные тренировки

Функциональная тренировка предполагает движения, имитирующие обычные ежедневные действия, такие как выпады, приседания и гребки. Выполнения этих упражнений может помочь вам подтянуть тело, поскольку они улучшают способность тела эффективно выполнять повседневные задачи и предотвращают травмы, одновременно повышая силу, подвижность и равновесие.

⁣"Функциональная тренировка сосредоточена на упражнениях и движениях, имитирующих повседневные действия, такие как выпады, приседания, переноски и жимы над головой⁣", - объясняет Фурр.

Соблюдать правильное питание

Для похудения важны не только тренировки. Фурр советует придерживаться полезной диеты. Рацион должен быть богат белками, здоровыми жирами и сложными углеводами из цельных продуктов, чтобы способствовать росту и восстановлению мышц. Кроме того, избегайте сладкой обработанной пищи, чтобы поддерживать стройную структуру тела.