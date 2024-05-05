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Тренер поделился лайфхаками, как полезно питаться за меньшие деньги

Воскресенье 05 мая 2024 19:07
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Тренер поделился лайфхаками, как полезно питаться за меньшие деньги Как меньше тратить на продукты и при этом питаться полезно (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Юрий Попко

Среди украинцев бытует миф о том, что здоровый рацион является дорогим, поэтому не каждый может себе это позволить. Но на самом деле нередко людям потом приходится тратить немало денег на лечение болезней, возникающих из-за некачественного питания.

О том, как полезно питаться и не тратить много денег, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Facebook.

Может ли быть здоровое питание экономным

"Здоровое питание может быть экономным, если речь не идет о том, как выжить на 1000 - 2000 грн в месяц. Ведь при таком бюджете не может идти речь о здоровом питании, поскольку человек будет выбирать самые доступные продукты, которые часто состоят из некачественного сырья и которые не смогут закрыть суточную норму белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов", - говорит тренер.

Он отмечает, что часто люди просто не знают, что покупать и что чем можно заменить.

"Есть немало продуктов бюджетных, которые на самом деле значительно полезные аналогов, которые стоят в 5-10 раз дороже, но люди покупают и свято верят, что они оздоравливаются, а еще часто их покупают, потому что они вкусные и при этом не задумываются о насыщении и влиянии их на наш организм", - говорит Попко.

Тренер подчеркивает, что, руководствуясь всего лишь несколькими правилами, можно бюджет на питании сократить и рацион при этом станет более полезным и сытным.

"Здесь все дело не столько в экономии, сколько в рациональности расходов", - подчеркивает эксперт.

Как правильно питаться и при этом не тратить много денег

"Покупайте продукты свежие, самое главное не обработанные, чем меньше люди туда совали руки и что-то делали с ним - тем этот продукт более полезен и дешевле", - говорит Попко.

Что покупать, чтобы было экономнее:

  • крупу из мешка вместо каши быстрого приготовления
  • кусок мяса вместо колбасы
  • свежую рыбу вместо консервов
  • свежие овощи и зелень вместо готовых салатов

"Следует научиться разбираться в продуктах, понимать их состав, покупать те продукты, которые нам дают сытость. Понимая состав продуктов, вы будете знать, какие альтернативы тому или иному продукту за меньшие средства", - объясняет тренер.

Также следует обращать внимание на цены там, где вы покупаете. Часто цены на подобные продукты в разных магазинах, супермаркетах различаются на 30-50%.

Полезные, сытные и доступные продукты:

  • гречка, овсянка плющенная и другие крупные крупы
  • паста из твердых сортов
  • мука
  • картофель
  • яйца
  • куриное/индюшиное филе
  • субпродукты (сердечки, желудочки, печень)
  • капуста белокочанная
  • морковь и свекла
  • сельдь, скумбрия, карась, карп

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