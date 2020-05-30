Київ на свій день пішов під воду: в мережі показали відео і меми про "святковий" потоп

Негода в Києві 30 травня і зливи перетворили вулиці на бурхливі річки
У Києві сильні дощі 30 травня затопили вулиці столиці в різних районах, і комунальники з самого ранку працюють над ліквідацією наслідків негоди.
Тим часом опади загрожують посилитися, і рятувальники попереджають про ймовірність жовтого рівня небезпеки. Таку заяву зробили в управлінні ДСНС Києва у Facebook.
У мережі показали, як сильні дощі погосподарювали у місті та влаштували справжній потоп. Залиті водою дороги, "плаваючий" транспорт зняли на відео і фото.
Також кияни публікують в інтернеті й кумедні меми про мокру стихію, що накрила столицю саме на святковий день. Так, День міста Києва щорічно відзначають в останні вихідні травня, які припали в цьому році на 30-31 травня.
Зазначається, що сьогодні річка Либідь після інтенсивного дощу помітно "погладшала".
"Саме вона приймає дощову воду зі значної території Солом'янського, Шевченківського, Печерського, Голосіївського районів. Під час інтенсивних опадів обсяг води в річці збільшується більш ніж на 300%. Якщо ж гирлі річки переповнюється - вода втікає в стоки у зворотному напрямку", - розповіли в КП "Київавтодор" на сторінці в Facebook.
Відео: Річка Либідь після потужної зливи в Києві сильно додала в обсязі
Ось так затопило дорогу біля станції метро "Чернігівська". Автомобілісти повільно "дрейфують" під мостом на Броварському проспекті, ризикуючи отримати гідравлічний удар.
Відео: Потоп у Києві на Чернігівській
Відео: Сильні зливи в Києві 30 травня затопили вулиці
Відео: через повінь у Києві автомобілі навчилися плавати дорогами
"Від значної кількості дощу у столиці виникли локальні підтоплення. Їх оперативно ліквідували. Гідрослужба використовує мотопомпи, насосні станції. Напередодні очищали стоки гідромоніторами... Зливи прогнозують сьогодні протягом доби. Тому гідрослужба буде працювати в посиленому режимі", - розповіли столичні комунальники.
Для ліквідації наслідків негоди співробітники "Київавтодору" використовують 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів.
Наслідки потопу в Києві ліквідують комунальники (Фото: facebook.com/kievavtodor)
У соціальних мережах розповідають, що найпотужніші зливи пройшлися по Голосіївському, Солом'янському, Святошинському та Печерському районах столиці...
Зливи затопили вулиці Києва 30 травня (Фото: соцмережі)
... при цьому негода і потоп у Києві деяких надихнули на кумедні меми в мережі про те, що в будь-якій ситуації слід шукати позитив. На це користувачів інтернету надихнув вічний "юний орел" української естради, ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.
"День Києва 2020", - так музикант і блогер Іван Марунич описав ситуацію в своєму Facebook.
Меми про потоп і День Києва (Фото: facebook.com/ivan.marunych?)
Також в мережі "актуалізували" спортивне фото Віталія Кличка на водній дошці, яке мер Києва опублікував у Facebook ще минулого літа.
Віталій Кличко прокотився на серфі (Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Раніше повідомлялося, що на цьому тижні сильні зливи обрушилися на Одесу, в результаті затопило кілька вулиць.
Також ми писали про те, що сьогодні рятувальники попередили киян про небезпеку і закликали утриматися від поїздок і подорожей.
Додамо також, що днями скасування запуску корабля Маска надихнула мережу на кумедні фотожаби та меми.
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Автор: Володимир Костирін