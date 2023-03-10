Будут как новые: как легко избавиться от царапин на линзах очков

Даже при бережном обращении с очками нельзя предусмотреть все неприятные нюансы. Поэтому может так случиться, что очки могут выпасть из футляра. Это не только портит вид очков, но и вредит зрению.
Об этом пишет Sante Plus.
Воск для авто является одной из лучших альтернатив для того, чтобы линзы очков сияли и были без царапин. Для этого нужно нанести небольшое количество автомобильного воска непосредственно на царапины.
Далее осторожно потереть губкой или сухой тканью, пока царапины не исчезнут.
В конце нужно удалить остатки воска и мусора салфеткой из микрофибры.
Необходимо выбрать белую зубную пасту без абразивных частей. Нужно нанести немного зубной пасты на салфетку из микрофибры или ватный диск.
Затем осторожно протрите очки круговыми движениями в течение примерно десяти секунд. После этого очистите чистой тканью.
Насыпьте 1-2 чайные ложки соды в миску и смешайте с очень небольшим количеством воды. Должна образоваться густая паста.
Затем нанесите пасту на поцарапанные части линз очков. С помощью салфетки из микрофибры осторожно потрите круговыми движениями
В конце промойте очки чистой водой, чтобы удалить все остатки, и протрите чистой сухой тканью из микрофибры.
Чтобы очки не царапались и были как можно дольше в хорошем состоянии, следуйте таким советам:
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Также врач назвал главные причины, почему снижается зрение.