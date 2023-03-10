Будут как новые: как легко избавиться от царапин на линзах очков

Автомобильный воск

Воск для авто является одной из лучших альтернатив для того, чтобы линзы очков сияли и были без царапин. Для этого нужно нанести небольшое количество автомобильного воска непосредственно на царапины.

Далее осторожно потереть губкой или сухой тканью, пока царапины не исчезнут.

В конце нужно удалить остатки воска и мусора салфеткой из микрофибры.

Зубная паста

Необходимо выбрать белую зубную пасту без абразивных частей. Нужно нанести немного зубной пасты на салфетку из микрофибры или ватный диск.

Затем осторожно протрите очки круговыми движениями в течение примерно десяти секунд. После этого очистите чистой тканью.

Сода

Насыпьте 1-2 чайные ложки соды в миску и смешайте с очень небольшим количеством воды. Должна образоваться густая паста.

Затем нанесите пасту на поцарапанные части линз очков. С помощью салфетки из микрофибры осторожно потрите круговыми движениями

В конце промойте очки чистой водой, чтобы удалить все остатки, и протрите чистой сухой тканью из микрофибры.

Чтобы очки не царапались и были как можно дольше в хорошем состоянии, следуйте таким советам: