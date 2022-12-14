Эти простые способы спасут ваши очки от запотевания зимой

В холодное время года обладатели очков страдают от того, что стекла постоянно запотевают. Самое неудобное, что это происходит при малейшем изменении температуры - при входе в транспорт с улицы, в помещение.

Какие способы помогут избавиться от запотевания стекол - читайте в материале ниже.

Чем можно обработать стекла

Шампунь. Разведите пару капель шампуня с несколькими каплями воды (в соотношении 1:1). Смочите в этом растворе мягкую тряпочку и протрите линзы. Потом нужно насухо вытереть.

Твердое мыло. Смочите линзы водой, потом проведите кусочком мыла по мокрой поверхности. Потом протрите стекла насухо.

Глицерин. Подогрейте средство до комнатной температуры, затем нанесите на обе стороны стекол очков с помощью мягкой тряпочки, тщательно разотрите и дайте подсохнуть. Потом протрите сухой тряпочкой.

Жидкое мыло. Нагрейте его до комнатной температуры, обработайте линзы, а потом насухо протрите мягкой тряпочкой.

Пена для бритья. Нанесите пену на линзы с обеих сторон, оставьте на пару минут, а потом протрите салфеткой.

Важно!

Не используйте для таких целей зубную пасту, так как это может оставить на стеклах микроцарапины.

Не стоит использовать также и специальную автомобильную жидкость - в ней содержатся химические вещества. Это негативно повлияет на стекла, оправу и состояние ваших глаз и носа.

Применяйте для протирания стекол только безворсовую мягкую ткань - фланелевую или замшевую, салфетки из микрофибры.

На улице создайте циркуляцию с воздухом, чтобы уменьшить конденсацию, - опускайте очки пониже.

Не дышите в сторону очков и не поднимайте их ко лбу - это в секунды заставить их запотеть.